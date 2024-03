La finale sarà tra Valsugana e Gardolo

La finale della 23° edizione della Coppa Trentino-Alto Adige, vedrà contrapposte il Valsugana e il Gardolo, entrambe nette vincitrici delle rispettive semifinali.

Nella prima semifinale del sabato pomeriggio, i padroni di casa del Valsugana archiviano la pratica JBK Rovereto, con il punteggio di 108-65. Parte fortissimo il Valsugana di coach Galetti, subito sul 12-0, grazie a tre triple di Gaye e una di Mark Czumbel, che costringono coach Fumagalli a chiamare il primo timeout. I roveretani non si arrendono, rispondono come meglio sanno fare, tiri da oltre l’arco e rientrano in partita, grazie a Vinante, Rossaro e Savio. Il primo parziale va in archivio sul punteggio di 25-17. Il Q2 vede i padroni di casa che non mollano sul ritmo e il JBK Rovereto ne soffre, anche per il fatto di dover schierare quattro under 17 per colpa di numerose assenze. Per il Valsugana tutto pare in discesa, 53-34 a metà partita.

Con il rientro dalla pausa lunga, appare chiaro che la formazione di Pergine vuole chiudere la pratica il prima possibile. I gemelli Czumbel giocano con degli automatismi che riescono soltanto ai grandi e c’è tanto spazio per i nuovi Bettiolo e Iobstraibizer. Al suono della penultima sirena il gap è incolmabile, 85-45. Con quaranta lunghezze da colmare, servirebbe un miracolo, i ritmi si abbassano, i padroni di casa devono solo gestire e provare a raggiungere la tripla cifra, ci riescono con la tripla di Frase e il mach si chiude con il pesante punteggio di 108-65. Frase il più pericoloso, 22 punti a referto ( 5 triple), seguito dai compagni Gaye con 18 e anch’esso con 5 triple a referto, i gemelli Czumbel entrambe a quota 14 e Iobstraibizer a quota 12. Nelle fila roveretane, in doppia cifra il sempre valoroso Vinante a quota 17, seguito da Filippo Savio con 13, Morellato con 12 e Pizzini a 10. Da specificare che per motivi di importanti assenze nelle fila roveretane, Fumagalli ha schierato gli under 17, Samuele Rosignoli, Davide Ruele fratello del vice allenatore, e per la prima volta in campo Marco Savio (fratello di Filippo) e Luca Villa.

La semifinale serale, che vedeva contrapposta le due ultime vincitrici della Coppa Trentino Alto Adige, è stata dominata dal Gardolo di coach Eglione, vincitore per 71-96 contro la detentrice del titolo Virtus Altogarda. Il Gardolo parte forte, la cicatrice dell’ultima partita contro il Buster Verona ha lasciato il segno, ma in senso positivo, subito avanti per 13-21 dopo i primi 10’ di gioco, due triple di Claus lasciano il segno nel parziale e l‘assenza di Riccardo Frattarelli fra i rivani, si fa sentire. Il Q2 è più equilibrato, le due formazioni giocano punto a punto, arrivando a metà della partita sul punteggio di 35-44. Con il rientro in campo, possiamo assistere ad un Gardolo più convinto e che vuole chiaramente raggiungere la finale, Eglione stratega incontenibile e i suoi lo seguono disciplinatamente, arrivando al suono della penultima sirena sul 60-74. Con la partita parzialmente già segnata, il morale degli uomini di coach Betta va sotto le scarpe e per i “gialli” di Trento Nord è semplice dominare il parziale, arrivando al definitivo 71-96. Nella Virtus, in formazione ridotta a causa di varie assenze, in luce le prestazioni di Bailoni e Stevan, entrambe a quota 16 e che hanno fatto di tutto per salvare il match. Seguono Martinatti e Minozzi entrambe a 10. Nelle fila del Gardolo, incontenibile Bisesti, 27 punti e miglior giocatore delle semifinali. Bene Gecele e Claus a quota 17, Bianchi con 12 e il “motore" De Lorenzi in doppia cifra con 10.

La finale della 23° edizione della Coppa Trentino-Alto Adige, Memorial Zanelli, vedrà contrapposte il Valsugana e il Gardolo, scontro abbastanza inedito per la storia della Coppa. Per la formazione di Pergine presieduta da Riccardo Teoldi sarebbe la sua prima vittoria, mentre il Gardolo ha già alzato al cielo per sette volte il trofeo.

Il match si terrà domenica 10 marzo, alle ore 20.30 presso la palestra delle scuole medie di Civezzano in via Murialdo 27.