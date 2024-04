Tranne nel girone Gold, le altre tutte affamate di punti

Prima giornata del girone di ritorno per i raggruppamenti Silver e Bronze, mentre il gruppo Gold è già alla seconda giornata e con il Valsugana già certo del passaggio di turno. Se Valsugna e JBK Rovereto possono non chiedere di meglio alla classifica, le altre quattro formazioni regionali, sono alla caccia disperata di punti, con Night Owls ed Europa Bolzano orami all'ultima spiaggia.

Girone Gold

L'anticipo del sabato vedrà il JBK Rovereto di coach Fumagalli, affrontare in trasferta l'Abano Montegrotto, che all'andata si impose nella "città della quercia" con il punteggio di 56-66. L'ultimo posto libero disponibile per gli spareggi per un possibile salto di categoria è lontano, i roveretani sono leggermente indietro in classifica, potrebbero sentirsi appagati, mentre la formazione della località termale è in piena corsa per la conquista del secondo posto. Sarà una trasferta non facile per il JBK, ai padroni di casa servono assolutamente i due punti in palio. Formazione roveretana al completo, con Finarolli ancora affetto da pubalgia, ma sempre caparbiamente in campo.

Sabato 20/04 Abano Montegrotto (5-3) - Junior Rovereto (3-5) ore 20:30

Trasferta infrasettimanale quella del Valsugana impegnato a Breganze, già con la certezza matematica della conquista del primo posto nel girone e il passaggio alla fase successiva. Al momento attuale, salvo cambiamenti in classifica del raggruppamento "Oro", la formazione di coach Galetti, dovrà poi affrontare il BUV di Vigonza. Breganze ancora in corsa per il secondo posto, ma con possibilità ridotte al lumicino, quindi probabilmente non così difficile come match per la squadra di Pergine, già battuta per 93-68 all'andata da Pisoni e soci.

Mercoledì 24/04 Breganze (3-5) - Valsugana Basket (8-0) ore 20:30

Sabato 27 aprile, si affronteranno nel derby veneto il Marostica e il Buster Verona, che fra l'altro devono recuperare la partita d'andata domenica 21. Marostica in caso di doppia vittoria potrebbe diventare la seconda forza del girone, magari sperando in un colpo gobbo di Rovereto ad Abano Terme. Buster Verona, già fuori dai giochi, può ambire soltanto a fare bella figura, agguantare la qualificazione all'ultima giornata è già stato un buon risultato in questa stagione.

Sabato 27/04 Marostica (3-4) - Buster Verona (1-6) ore 20:30

Recupero 2 giornata

Domenica 21/04 Buster Verona - Basket Marostica ore 18:00

La classifica del girone Gold

Girone Silver

La vecchia conoscenza Leobasket Lonigo, assieme a Gardolo e Virtus Altogarda, lotta nella parte bassa della classifica e cerca due punti preziosi, per non farsi raggiungere dalle due formazioni trentine. Sul suo percorso il Creazzo, che all'andata si impose per 75-74 e in caso di nuova vittoria si salverebbe matematicamente. Non sarà facile per la formazione di Lonigo, che rischia di farsi coinvolgere dalle due formazioni guidate dai coach Betta ed Eglione nella lotta per evitare la scomoda ultima posizione del girone.

Sabato 20/04 Leobasket Lonigo (4-6) -Basket Creazzo (6-4) 20:30

Posticipata al 1/5 la partita che vede in campo il Gardolo, che sul parquet di casa dovrà affrontare il Solesino, che all'andata sconfisse gli uomini di coach Eglione con il punteggio di 73-63. Molti suoi giocatori sono impegnati con l'under 19 in questo fine settimana nelle final four di categoria, quaindi la formazione di Trento nord ha ottenuto il rinvio del match. Dagli spogliatoi, preoccupazioni per il ginocchio di Claus, a rischio per il proseguimento della stagione. Fondamentale il tentare di portare a casa due punti.

Mercoledì 01/05 Gardolo 2000 (3-7) - BCS1975 Solesino (6-4) ore 18:30

Derby veneto fra la ritrovata Virtus Isola della Scala e il Mestrino, che in caso di vittoria troverebbe già la salvezza matematica. All'andata Mestrino dominò con il punteggio di 79-50. Isola della Scala ha trovato due punti preziosi nell'ultimo turno e se ne trovasse altri due sarebbe quasi certa di salvarsi.

Sabato 20/04 Virtus Isola (5-5) Mestrino (6-4) 21:00

Posticipo del martedì sera, con la Virtus Altogarda di coach Betta, in trasferta con l'Arzignano-Valchiampo, prima in classifica e unica ad essere salva matematicamente. All'andata finì 61-77 a favore dei veneti. La chiave del match sta nel fatto di capire se la capolista del girone è già appagata dal risultato e quindi psicologicamente scarica, oppure se vuole ancora ben figurare, specie davanti al pubblico amico. Virtus a caccia di punti preziosi, pressoché costretta a vincere se vuole trovare un po' di tranquillità.

Martedì 23/04 Arzignano-Valchiampo(7-3) - Virtus Altogarda (3-7) ore 20:45

La classifica del girone Silver

Girone Bronze

Anticipo del sabato sera con l'Europa Bolzano impegnato a Vicenza contro il GS2001 L'Argine. Vicentini che all'andata si imposero contro la formazione di coach Santangelo, vincendo a Bolzano per 56-66. Vista la classifica, per i "vichinghi" sarà quasi impossibile evitare uno degli ultimi tre posti del girone.

Sabato 20/04 GS2001 L'Argine (6-4) - Europa Bolzano (2-8) ore 20:30

Trasferta complicatissima anche quella per i Night Owls Trento di coach Caldara, impegnati a Cittadella contro i Dealers, che all'andata espugnarono Trento con il punteggio di 54-78. Dealers che vogliono provare a conquistare la testa del girone. Situazione classifica complicata per i "gufi", servirebbero quattro vittorie di seguito e ancora non sarebbero certi di poter uscire dalla zona della retrocessione diretta.

Domenica 21/04 Dealers Cittadella (7-3) - Night Owls Trento (2-8) ore 18:00

Ultima spiaggia anche per il Lazise-Peschiera, in trasferta contro lo Sportschool di Dueville, che all'andata sconfisse i "lacustri" con il punteggio di 54-81. Anche per la formazione del lago di Garda, la situazione in classifica non è delle migliori, per evitare la retrocessione diretta, servirebbe un filotto di quattro vittorie.

Domenica 21/04 Sportschool Dueville (6-4) - Lazise-Peschiera (3-7) ore 18:00

Posticipo domenicale con derby regionale fra Albignasego e XXL di Pescantina, con i secondi in testa al girone e chiaramente la formazione più attrezzata per potersi salvare. All'andata la squadra di Pescantina, vinse per 71-59, in cerca di conferme in questo turno.

Domenica 21/04 Albignasego (6-4) - XXL Pescantina (8-2) ore 19:30

La classifica del girone Bronze