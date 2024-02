A Riva uno Stevan incontenibile stoppa il Gardolo

I posticipi della decima di ritorno, vedono la buona affermazione della Virtus Altogarda contro il Gardolo e la simultanea sconfitta dei Night Owls a Verona.

Nel primo posticipo domenicale, la Virtus Altogarda vince in scioltezza contro il Gardolo, affermandosi per 80-60, guadagnando anche due punti preziosi in vista degli imminenti playoff. La squadra di coach Betta parte benissimo, il Gardolo ha dei problemi non essendo al completo e il parziale va ai padroni di casa, che si portano sul 21-7, grazie anche ad un Frattarelli autore dei primi dieci punti dei suoi. "Gialli" quasi inesistenti nella prima frazione di gioco. Il Q2 vede finalmente la reazione degli uomini di coach Eglione, le prime due triple di Savoia e Molo danno speranze agli ospiti che riescono a contenere la verve offensiva degli avversari, 40-27 a metà partita. Il rientro in campo vede le due formazioni giocare punto a punto, la Virtus non lascia spazio agli avversari e in queste condizioni è difficile recuperare terreno, di fatto le distanze rimangono invariate, 60-47. Anche nell'ultima frazione di gioco i gardesani rimangono con lo stesso ritmo, il Gardolo soffre e con Bisesti a mezzo servizio non poteva chiedere di più da questo match. Fra i padroni di casa, Stevan incontenibile, 19 punti a referto e anche la sua prestazione più incisiva in questa stagione. Bene Frattarelli, quota 17, di cui 10 soltanto nel primo parziale, avrebbe potuto fare anche di più se fosse servito. Bailoni in doppia cifra con 14. Nella fila del Gardolo, bene Molo con 16 e Claus a quota 15.

Nulla da fare per i Night Owls Trento, che escono sconfitti dal difficile campo del Buster Verona, con il punteggio di 104-68, in un match sempre dominato dai padroni di casa. Primo parziale in archivio sul 25-16. Nel Q2 gli uomini di coach Caldara provano a contenere gli avversari veronesi, ma la forza di questi ultimi e le risorse ridotte in panchina fanno il resto, 48-34 a metà partita. "Gufi" che provano ad alzare il ritmo nella terza frazione di gioco, ma i padroni di casa non si lasciano sorprendere e vogliono a tutti i costi i due punti in palio, 77-56 allo scadere dei 30' di gioco. Ultima frazione dove per i trentini è impossibile contenere la spinta offensiva dei veronesi, i giochi sono fatti e le numerose assenze fanno il resto. In formazione più che ridotta, nelle fila dei Night Owls, soltanto Avino in doppia cifra, 15 marcature anche se in una serata non di certo da ricordare con piacere.