Isola della Scala spreca tutto nel posticipo

Nel posticipo della penultima giornata della regular season, la Virtus Isola della Scala va a perdere sul campo del Lazise-Peschiera, gettando alle ortiche la possibile qualificazione alla fase Gold dei playoff, rimettendo in gioco il Buster Verona per un possibile passaggio di turno inaspettato.

Partita tutta giocata in equilibrio, anche se i padroni di casa lacustri sono sempre stati avanti di qualche lunghezza. Primo parziale 24-22, a metà partita 40-36. Il Lazise-Peschiera guadagna ulteriore terreno anche nel Q3, che termina con il punteggio di 59-52. Ultimo quarto in rimonta per gli uomini di coach Lunghi, ma che non riescono a portarsi a casa i due preziosissimi punti che avrebbero garantito il passaggio alla seconda fase nel girone più nobile. Momento di crisi per la Virtus Isola, capace di due sole vittorie nel 2024 e che con questa ha inanellato la terza sconfitta di seguito, rischiando seriamente di non qualificarsi per i playoff promozione. La cessione dei gioielli Perlini e Maniscalco, stanno pesando più del dovuto sull'andamento della seconda parte del campionato per Isola della Scala. Qualificazione della terza squadra alla fase successiva, tutta rimandata all'ultima di campionato.