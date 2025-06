Il nuovo play della Dolomiti Energia è DeVante’ Jones

La Dolomiti Energia Trentino comunica di aver raggiunto un accordo annuale con DeVante’ Jones, combo guard statunitense di 27 anni. Dopo due stagioni in Francia, ai Metropolitans 92 e poi a Le Mans, Jones ha giocato l’ultima annata con il Cedevita Olimpija Lubiana, con cui ha esordito in EuroCup.

Giocatore di 183 cm per 91 kg, Jones è una combo guard di grande qualità, capace di attaccare il ferro, passare il pallone e colpire da fuori con buona efficacia. Nonostante le dimensioni contenute, è dotato di grande fisicità e visione di gioco.

Nato il 9 aprile 1998 a New Orleans, in Louisiana, Jones ha giocato tre stagioni al college con Coastal Carolina, crescendo costantemente fino a toccare i 19.3 punti di media nell’ultima annata. Si è poi trasferito ai Michigan Wolverines, dove ha disputato una stagione di alto livello nella NCAA chiudendo con 10.3 punti, 4.5 rimbalzi e 4.6 assist a partita.

Terminato il percorso collegiale, Jones ha iniziato la sua carriera da professionista in Europa con i Metropolitans 92, dove ha giocato al fianco di Victor Wembanyama contribuendo al secondo posto in regular season e alla finale della LNB Pro A, poi persa contro il Monaco di Mike James. In quella stagione ha viaggiato a 7.6 punti e 4.4 assist di media.

Nel 2023-24 è rimasto in Francia, firmando con Le Mans: insieme all’ex bianconero Selom Mawugbe, ha disputato una stagione eccellente, con 15.9 punti e 5.2 assist di media, tirando con il 48% da due e il 36.4% da tre, esordendo anche in Basketball Champions League.

Nell’ultima stagione (2024-25), Jones ha vestito la maglia del Cedevita Olimpija: in EuroCup ha chiuso con 10.3 punti, 3.8 assist, il 48.6% da due e un eccellente 50% da tre.

«Penso che sia stato semplice trovarsi con DeVante’, - dice Massimo Cancellieri -abbiamo una reale visione in comune nella motivazione e nel reciproco impegno per sviluppare il progetto. Ho fiducia ed entusiasmo per il suo arrivo».

