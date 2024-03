Le formazioni trentine a caccia di punti

Secondo turno per la fase dei playoff della Divisione Regionale 1, con le formazioni regionali impegnate in 6 sfide importanti. Per Gardolo, Virtus Altogarda, in palio punti per piazzarsi bene ed evitare un possibile spareggio, mentre per Europa Bolzano e Night Owls, punti per evitare la retrocessione diretta.

Girone Gold

Nel girone Gold ad aprire le danze la formazione del JBR Rovereto, che affronterà fra le mura amiche l'Abano Montegrotto, che lo scorso turno ha battuto agevolmente il Buster Verona, portandosi a 6 punti, contro i 4 della formazione guidata da coach Fumagalli. Fondamentale per la squadra della "Città della Quercia", trovare la vittoria per cercare di pensare ad un possibile secondo posto in classifica.

Sabato 23/03 Junior Rovereto - Abano Montegrotto ore 19:00

La capolista Valsugana incontrerà sul parquet di casa il Breganze, che nel turno scorso aveva fermato il JBR. 6 i punti dei vicentini, contro i 10 della squadra di Pergine. In caso di vittoria per il Valsugana, si prospetterebbe già la vista sui primi due posti del girone con largo anticipo.

Sabato 23/03 Valsugana Basket - Pall. Breganze ore 19:00

Il terzo incontro del girone, vedrà il derby veneto fra il Buster Verona, fermo ancora a zero punti e il Marostica, che con 4 punti dovrà per forza tentare di vincere per rincorrere le prime posizioni. Per la formazione di Verona è invece l'ultima spiaggia per inseguire il secondo posto, per il primo non c'è già più nulla da fare.

Domenica 24/03 Buster Verona - Basket Marostica ore 18:00

Girone Silver

La Virtus Isola della Scala, affronta in casa l'Arzigano Valchiampo, che in classifica ha due punti in più, 6 contro i 4 della formazione della bassa veronese. Negli ultimi turni, la Virtus Isola non pare in gran forma, dovrà dare il massimo se vuole raddrizzare le proprie sorti.

Sabato 23/03 U.S. Virtus Isola- Arzignano/Valchiampo ore 18:00

Sempre di sabato sera un altro derby veneto, quello fra il Leobasket con 6 punti e il Mestrino già a quota 8. Per la vecchia conoscenza di Lonigo, perdere vorrebbe dire rimanere invischiata negli ultimi posti a far compagna alle trentine.

Sabato 23/03 Leobasket Lonigo- Pallacanestro Mestrino ore 20:30

Compito difficile per la Virtus Altogarda, al suo primo impegno casalingo nella nuova fase, che affronta il Solesino, anch'esso fermo a quota 6 punti. Importante per entrambe la vittoria, specie se si pensa al posticipo del Gardolo.

Sabato 23/03 Virtus Altogarda - BCS1975 Solesino ore 20:30

Nel posticipo domenicale, il Gardolo di coach Eglione, avrà forse l'impegno più importante, quello di affrontare in casa la capolista Creazzo, che ha una dote di 10 punti, contro i 4 degli uomini in giallo. Se capitan Gambino e soci, vogliono evitare la scomoda ultima posizione, la vittoria in questo turno è più che d'obbligo.

Domenica 24/03 Gardolo 2000 - Basket Creazzo ore 20:00

Girone Bronze

Trasferta impegnativa quella dell'Europa Bolzano ad Albignasego, squadra che ha già 6 punti in classifica, contro i 4 della formazione di coach Santangelo. Per evitare gli ultimi tre posti in classifica questo passaggio diventa cruciale.

Sabato 23/03 Albignasego - Europa Bolzano ore 20:30

Non è di certo una domenica facile quella per i Night Owls Trento, in trasferta contro lo Sportschool di Dueville, che in questo momento ha in saccoccia 8 punti, molti di più dei 4 dei "gufi". Come per la squadra di Bolzano, questa sfida va vinta per gli uomini guidati da coach Caldara se si vuol pensare di evitare i tre ultimi posti, che equivalgono alla retrocessione diretta.

Domenica 24/03 Sportschool Dueville -Night Owls ore 18:00

Derby veneto di vertice quello tra i Dealers di Cittadella e l'XXL Pescantina, con i primi a quota 8 e i secondi in solitaria a 12, che in caso di vittoria possono già guardare con speranza alla conquista dell'agognata prima posizione.

Domenica 24/03 Dealers Cittadella - XXL Pescantina ore 18:00

Chiude la seconda giornata l'altro derby veneto, quello fra l'Argine di Vicenza e il Lazise/Peschiera, con i primi a quota 8 e i lacustri fermi a 6. In questa fase tutti a cercare di non perdere terreno, in questo girone, tolto l'XXL, le altre 7 squadre rischiano parecchio.

Domenica 24/03 Nuovo GS2001 L'Argine - Lazise/Peschiera ore 18:30