Night Owls ed Europa Bz per salvarsi

Come per le squadre meglio classificate, parte anche la poule salvezza, che vede impegnate due formazioni regionali, i Night Owls Trento e l'Europa Bolzano. Otto squadre che lotteranno alla morte per non giungere negli ultimi tre posti, che significherebbe retrocessione certa in DR2, salvo ripescaggi. XXL di Pescantina favorita alla vittoria finale, sia per la sua storia, che per i punti di partenza, oltre a sembrare la squadra più in forma.

Il girone Bronze verrà aperto dalla sfida fra il Lazise Peschiera e lo Sportscholl di Dueville, sfida a pari punti, entrambe partono da quota 6. Dueville nona in classifica con un bilancio di 6 vittorie e 14 sconfitte, identico a quello degli avversari provenienti dal basso Garda.

16/03 Lazise-Peschiera-Sportschool Dueville ore 19:30

Domenica la sfida fra l'Europa Bolzano di coach Santangelo e il Nuovo GS2001 L'Argine, formazione storica di Vicenza. I vicentini partiranno con una dote di 6 punti, mentre i "vichinghi" soltanto con 4. Solo due vittorie per la formazione bolzaninina in stagione, contro le 18 sconfitte e ultimo posto in regular season. 63.8 in attacco contro 84.9 punti subiti a partita. I vicentini vantano un ruolino di 7 vittorie e 13 sconfitte, ottavo posto in classifica, medie di 67.7 e 71.4 in difesa. L'ago della bilancia è visibilmente a favore dei veneti. Sfida inedita fra le due formazioni.

17/03 Europa Bolzano - Nuovo GS2001 L'Argine ore 15:00

I Night Owls Trento se la vedranno nel posticipo domenicale contro i Dealers di Cittadella, formazione che ha già in saccoccia 6 punti in dote dalla prima fase, contro i soli 4 dei "gufi". La formazione di coach Caldara, nona in campionato con 6 vittorie e 14 sconfitte, con medie di 72.8 e 85.7 in difesa, ha saputo ben figurare contro formazioni ben più blasonate, sconfiggendo anche Lonigo, Virtus Altogarda e Gardolo e mettendo in seria crisi il JBK Rovereto. Dealers penultimi in classifica, con 5 vittorie e 15 sconfitte, 70.1 punti in attacco e 78.1 in difesa. Scontro inedito fra le due formazioni, con i Night Owls costretti da subito alla vittoria per provare ad evitare gli ultimi tre posti.

Domenica 17/03 Night Owls Trento - Dealers Basket Club ore 19:45

A chiudere la prima giornata del girone Bronze, il derby veneto fra l'XXL di Pescantina e l'Albignasego. L'XXL che viene dalla regular season assieme alle trentine, retrocessa dalla C la scorsa stagione, ha vinto 8 partite e perse 12, accumulando un bel bottino prezioso di 10 punti, partendo in testa in solitaria. L'Albignasego invece ha vinto 5 partite, perdendone 15, ultima del girone C e ha in dote soltanto 6 punti, che comunque la classificano meglio delle due formazioni regionali.

Domenica 17/03 XXL Pescantina - Albignasego Basket ore 20:00