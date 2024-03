Il Valsugana ospita le final four di Coppa

Sabato 9 marzo e domenica 10, si terranno le Final Four della 23° edizione delle Coppa Trentino-Alto Adige “Memorial Zanelli”. Riccardo Teoldi, presidente del Valsugana, fa gli onori di casa.

Cosa può dirci al riguardo di questa edizione della Coppa Trentino-Alto Adige, che partirà domani?

«Siamo felici di poter ospitare nel nostro quartier generale di Civezzano le Final Four di Coppa Trentino Memorial C. Zanelli. Abbiamo avuto da subito un impatto positivo da parte dell’amministrazione e della comunità di Civezzano e, per questo, ci siamo impegnati ad ospitare l’evento Senior più importante della stagione di basket Regionale.»

Può svelarci la formula di questa due giorni di basket?

«Quattro squadre in forma si sfideranno sul nostro parquet e già dalla prima semifinale di sabato ci sarà grande agonismo e fair play. Per la finale stiamo organizzando anche degli show di contorno degni della sfida. Su tutti vincerà lo sport e speriamo negli spalti gremiti di nuove leve per garantire un futuro roseo al Basket Trentino. Global Group Valsugana Basket sarà tra i quattro attori delle Final Four, sfidando alle 18 di sabato Junior Basket Rovereto. Alle 20.30 ci sarà Virtus Alto Garda vs Gardolo.

Vi aspettiamo numerosi!»

La sede delle semifinali e della finale, sarà la palestra della Scuola Media di Civezzano in via Murialdo, tradizionale campo del Valsugana Basket. A giocare la prima semifinale, sabato 9 marzo alle ore 18.00, saranno i padroni di casa del Valsugana di coach Galetti, contrapposti allo Junior BK Rovereto allenato da Fumagalli, rispettivamente prima e seconda in classifica in campionato. Nei due incontri di regular season, due vittorie per il Valsugana, 75-93 e 99-62 al ritorno.

La seconda semifinale, vedrà contrapposte la Virtus Alto Garda di coach Betta a il Gardolo di Eglione. Più equilibrato il punteggio fra le due compagini, 79-73 in casa del Gardolo, mentre al ritorno i rivani si sono imposti per 80-60. L'incontro si terrà alle ore 20.30 sempre sabato 9 marzo.

Le due vincitrici si affronteranno domenica 10 marzo, sempre a Civezzano alle ore 20.30. Non è prevista la finale di consolazione.

La Coppa vuole ricordare la figura di Cristian Zanelli che nella notte del 29 marzo 2002 perse la vita in un drammatico incidente d’auto.

ALBO D’ORO:

2002 PIANI BOLZANO

2003 VIRTUS RIVA

2004 ARCOBASKET

2005 ARCOBASKET

2006 B.C. GARDOLO

2007 ARCOBASKET

2008 SAN MARCO

2009 VIRTUS RIVA

2010 PIANI BOLZANO

2011 B.C. GARDOLO

2012 B.C. GARDOLO

2013 B.C. GARDOLO

2014 CUS TRENTO

2015 B.C. GARDOLO

2016 PIANI JUNIOR

2017 CUS TRENTO

2018 PIANI JUNIOR

2019 VIRTUS ALTOGARDA

2020 non disputata

2021 B.C. GARDOLO

2022 B.C. GARDOLO

2023 VIRTUS ALTOGARDA