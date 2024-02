Penultima di regular season con sfida Gardolo-Virtus

Decima e penultima giornata della regular season per il campionato Divisione Regionale 1. La capolista Valsugana rispetta il turno di riposo, già certa del primo posto e dei punti in dote per la seconda fase. Ultima partita per il JBK Rovereto, già qualificato, ma che le conviene evitare passi falsi. particolarmente interessante la sfida diretta fra Virtus e Gardolo.

La seconda forza del campionato, il JBK Rovereto, affronta in casa l'ultima partita della regular season, certa del secondo posto in classifica. Affronterà il Leobasket Lonigo, che ha avuto delle chance di passare il turno, ma sprecate nelle ultime giornate, fatali le sconfitte con Night Owls e Gardolo. All'andata vinsero gli uomini di coach Fumagalli, 74-78 in una trasferta non facile. Tre vittorie nelle ultime cinque giornate per la formazione della Città della Quercia, contro le due degli avversari. Media di 79 punti in attacco e 75.1 in difesa per i roveretani, mentre Lonigo 72.5 e 70.6. Lonigo può avere flebili speranze di passaggio, ma sono davvero minime. Savio nuovamente disponibile, ma non si può prevedere il minutaggio, visto il suo utilizzo nella Next Gen con l'Aquila. Pizzini e Matassoni infortunati contro il Valsugana, si vedrà domani se possibile utilizzarli, il primo quasi sicuramente out, per il secondo qualche possibilità. Rovereto in caso di sconfitta non rischierebbe nulla, ma questo non può essere un alibi.

Sabato 24/02 Junior Rovereto (14-5) - Leobasket Lonigo (9-9) Ore 19:00

A Bolzano andrà in scena l'incontro che vede contrapposte l'Europa Bolzano di coach Santangelo e l'XXL Pescantina. All'andata vinsero i veneti con il punteggio di 73-62. Statistiche e stato di forma vedono l'XXL ampiamente favorita, fra l'altro motivata dal fatto che le servono due punti per risultare la meglio piazzata nella prossima fase Bronze dei playout. XXL in fase positiva, tre vittorie nelle ultime cinque giornate, mentre i bolzanini, hanno vinto una sola volta nei cinque ultimi confronti di campionato. XXL con media offensiva di 66.4 e difensiva di 73.4, mentre i bolzanini in attacco 62.9 e 85.2 in difesa. Evidente il divario anche se si tratta di due formazioni della parte bassa della classifica, con XXL particolarmente attiva proprio contro le squadre del Trentino Alto Adige.

Sabato 24/02 Europa Bolzano (2-16) - XXL Pescantina (7-11) ore 21:00

Occhi puntati sul match fra la Virtus Altogarda e il Gardolo, entrambe a rincorrere se possibile la quarta posizione in classifica, che nella seconda fase Silver, vorrebbe anche dire essere fra le favorite nella classifica finale, in modo da evitare un pericoloso playout. All'andata vinse il Gardolo per 79-73, che interruppe una brutta serie negativa di cinque sconfitte, dopo aver fermato la corrazzata Valsugana e candidandosi a diventare una delle più forti della stagione. La formazione di Riva del Garda, dopo il cambio di coach, con Betta ha ritrovato una sua connotazione precisa e anche la dovuta continuità. I due punti in palio servono ad entrambe per la fase successiva, quindi vietato sbagliare. Gardolo di coach Eglione con medie di 75.8 e 72.4. Virtus più efficace in attacco, con media offensiva di 80.7 e difensiva di 75.2. Gardolo che viene da una serie di quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, per la Virtus una vittoria in meno nel ruolino di marcia. Nelle fila del Gardolo, assenti Mokoi e l'infortunato ma esperto e carismatico Trivarelli, polmone della squadra. A mezzo servizio Spinelli, infortunatosi a Lonigo, nella dura partita contro il Leobasket.

Domenica 25/02 Virtus Altogarda (9-9)-Gardolo (10-8) Ore 18:00

I Night Owls di coach Caldara, dovranno affrontare una trasferta insidiosa, contro una formazione che potrebbe avere ancora qualcosa da chiedere al campionato, il Buster Verona, che all'andata espugnò Trento con il punteggio di 62-75. I "gufi" possono vantare una sola vittoria nelle ultime cinque giornate, contro le tre degli avversari. In caso di sconfitta, cambierebbe poco ai Night Owls, ma provare a vincere questa servirebbe soprattutto al morale, specie pensando alla prossima fase. Mancheranno Lazzari, Rocca, Della Pietra e Comparini. Rientrano Morandi e Scribanis. Non sarà una partita semplice, 72.4 e 85.6 le medie dei Night Owls, mentre per il Buster sono di 75.3 sia in attacco che in difesa. Veronesi pericolosi, puntano chiaramente al quarto posto, cosa che deve per forza passare dalla vittoria di domenica contro i "gufi" trentini.

Domenica 25/02 Buster Verona (10-8) - Night Owls Trento (5-13) Ore 18:00

Il derby veneto che vede impegnata il Lazise-Peschiera e la Virtus Isola della Scala, ha una particolare valenza per gli ospiti, terzi in classifica, ma non ancora qualificati alla fase Gold dei playoff. Vero è che a Isola della Scala manca una vittoria per qualificarsi e il calendario è molto favorevole, se mancasse la vittoria questo turno, avrebbe il prossimo match contro l'ultima in classifica Europa Bolzano. Comunque va detto per onor del vero, che Isola della Scala non sta passando un bel momento, due sole vittorie nelle ultime cinque partite, ma anche i lacustri non se la passano bene, sei sconfitte consecutive, non hanno mai vinto nel 2024. All'andata vinse la Virtus Isola con il punteggio di 63-50.

Martedì 27/02 Lazise-Peschiera (5-13) - Virtus Isola (11-7) ore 21:15

Riposa: Valsugana Basket (18-1)

La classifica