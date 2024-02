Ufficializzati gli abbinamenti di Coppa

Il comitato trentino della Federazione Italiana Pallacanestro, ha ufficializzato il calendario delle semifinali della 23° edizione della Coppa Trentino-Alto Adige "Memorial Zanelli".

La sede delle semifinali e della finale, sarà la palestra della Scuola Media di Civezzano in via Murialdo, tradizionale campo del Valsugana Basket. A giocare la prima semifinale, sabato 9 marzo alle ore 18.00, saranno i padroni di casa del Valsugana di coach Galetti, contrapposti allo Junior BK Rovereto allenato da Fumagalli, rispettivamente prima e seconda in classifica nella regular season.

La seconda semifinale, vedrà contrapposte la Virtus Alto Garda di coach Betta a il Gardolo di Eglione. L'incontro si terrà alle ore 20.30 sempre sabato 9 marzo.

Le due vincitrici si affronteranno domenica 10 marzo, sempre a Civezzano alle ore 20.30. Non è prevista la finale di consolazione.

La Coppa vuole ricordare la figura di Cristian Zanelli che nella notte del 29 marzo 2002 perse la vita in un drammatico incidente d’auto.

ALBO D’ORO:

2002 PIANI BOLZANO

2003 VIRTUS RIVA

2004 ARCOBASKET

2005 ARCOBASKET

2006 B.C. GARDOLO

2007 ARCOBASKET

2008 SAN MARCO

2009 VIRTUS RIVA

2010 PIANI BOLZANO

2011 B.C. GARDOLO

2012 B.C. GARDOLO

2013 B.C. GARDOLO

2014 CUS TRENTO

2015 B.C. GARDOLO

2016 PIANI JUNIOR

2017 CUS TRENTO

2018 PIANI JUNIOR

2019 VIRTUS ALTOGARDA

2020 non disputata

2021 B.C. GARDOLO

2022 B.C. GARDOLO

2023 VIRTUS ALTOGARDA