Rovereto vince il confronto diretto e passa ai playoff

Nei due posticipi della domenica, sorti diverse per le formazioni trentine impegnate. Il JBK Rovereto conquista legittimamente il suo posto ai playoff, mentre i Night Owls per 40 minuti mettono in discussione la forza della terza in classifica.

Torna a sorridere il JBR Rovereto dopo due sconfitte di seguito, vincendo sul campo del Buster Verona con il punteggio di 78-93. Inizio titubante per gli uomini di coach Fumagalli, infatti i padroni di casa prevalgono, seppure di poco, 20-19 al termine del primo parziale. Con il Q2 la squadra roveretana pare trasformata, molto più efficace in attacco e veneti con meno verve offensiva, 35-46 a metà partita. Rientro in campo con le due formazioni che giocano rispettando gli stessi equilibri del parziale precedente e al suono della penultima sirena, il tabellone si ferma su punteggio di 50-73. Disperata la rimonta dei veronesi durante l'ultimo quarto, ma il gap da recuperare è troppo e la partita finisce con il definitivo 78-93 che premia la formazione della "Città della Quercia". Vittoria doppiamente preziosa per il JBR, oltre ai due meritati punti, arriva la certezza matematica del passaggio al girone Gold dei playoff primaverili. Ottimo Pizzini, a segno con 21 punti, a seguire Morellato a quota 15, Savio con 14, chiudono in doppia cifra Vinante e Zamboni, entrambe a quota 11.

Nell'altro posticipo, i Night Owls, tengono testa alla terza forza del campionato, la Virtus Isola della Scala, per 40 minuti di gioco, cedendo soltanto agli overtime, con il punteggio di 81-89. Partenza equilibrata, alle prime incursioni venete, risponde punto a punto il "prof" Comparini. Si ha subito la sensazione che si tratterà di un match equilibrato, la prima frazione va in archivio sul 17-21. Nel Q2 la formazione di coach Caldara riesce a tener testa agli avversari, grazie anche a due triple di Broggio, riesce a ridurre il divario e alla pausa lunga il punteggio è di 33-34. Con il rientro dalla pausa lunga si assiste ad un continuo assalto da parte dei padroni di casa in veste nero-gialla, capaci di erodere ulteriore terreno e trovare il pareggio finale, 44-44, la Virtus di coach Lunghi pare spenta ed è lui stesso a sottolinearlo ai suoi nell'ultimo time out chiamato. Ultima frazione di gioco molto intensa, Brunello sale in cattedra e mette a segno un paio di triple che fanno tremare gli avversari. Punto a punto le due formazioni giocano in maniera molto intensa, alla fine arrivano al suono della sirena dei 40' sul punteggio di 70-70. Eroica la prova dei "gufi", ma la benzina spesa è troppa e gli ospiti, con più esperienza e panchina più lunga, riescono a far valere la propria legge sul parquet delle "Galilei", chiudendo il match dopo 45 minuti di gioco giocanti in maniera eccelsa da entrambe le parti. Brunello in stato di grazia, 30 punti con 5 triple, ottimo Comparini, 19 punti, un autentico leone nel pitturato, segue Frigerio a quota 13.