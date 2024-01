Un Claus impeccabile permette di gioire al Gardolo

Anticipi della sesta di ritorno, dove la vittoria del Valsugana fa notizia solo perché dilagante. A spiccare è la vittoria del Gardolo, la seconda consecutiva, grazie alla quale la formazione di coach Eglione può tirare un respiro di sollievo.

Nell'anticipo del sabato sera, la capolista Valsugana Basket, stritola il Lazise-Peschiera, infliggendogli una pesante sconfitta, 55-109, e come successo solo in casa dei Night Owls, mette a segno più del doppio dei punti subiti. Partenza a razzo per gli uomini di coach Galetti, subito avanti di 11-29 al termine del primo parziale. Le differenze viste durante i primi minuti fra le due compagini in campo, si protraggono anche durante il Q2, tanto che gli ospiti vanno alla pausa lunga, avanti di 21-55. Anche con il rientro in campo, i padroni di casa non riescono a reagire adeguatamente e gli ospiti guadagnano spazi importanti, al termine del terzo parziale il punteggio è di 34-78, con match praticamente chiuso. Nemmeno nell'ultima frazione di gioco c'è gloria per i veneti, costretti ad assistere al tiro a segno da parte della capolista Valsugana. Gaye migliore in campo, autore di 28 punti. Erik Norbert Czumbel, a segno con 19 marcature, seguito da Zobele con 15, Ndaw Saliou e Frase con 13 e Pisoni con 11. Il marcatore più prolifico del Valsugana, Mark Mate Czumbel non entrato in campo ma a disposizione in panchina. Ottima risposta della formazione di Pergine alla prova opaca dello scorso turno contro il Buster Verona.

Trasferta sofferta e negativa quella dell'Europa Bolzano a Lonigo, dove i bolzanini escono sconfitti con il punteggio di 92-67 per mano del Leobasket 98. Padroni di casa che partono bene, subito 20-10 dopo il primo parziale. Differenze che si ripetono anche nella seconda frazione, i padroni di casa vanno negli spogliatoi in vantaggio 47-27. Dopo la pausa lunga la reazione dei "vichinghi" è più che onorevole, infatti gli uomini di coach Santangelo, provano a vendere cara la pelle, mettendo finalmente in difficoltà la difesa avversaria. Al suono della penultima sirena il punteggio è di 70-45. Ultimo parziale giocato alla pari, ma ormai i padroni di casa hanno in pungo il match. Ottimo interprete della partita, Carbonetti, autore di ben 25 punti. In doppia cifra anche Facchini, a quota 10. Match che era quasi impossibile da vincere, senza l'esperienza di Porfido poi era davvero impensabile nei fatti.

Impresa che fa bene al morale quella del Gardolo, che in emergenza di formazione, sconfigge autorevolmente la concorrete XXL Pescantina, con il netto punteggio di 71-41, togliendo i dubbi e le paure della vigilia. Contratta ma positiva la partenza degli uomini in "giallo", avanti di 17-11 dopo il primo parziale, grazie anche alla tripla sul finire di Mokoi. Gli uomini di coach Eglione spingono nel Q2, guadagnando terreno prezioso, Mokoi e Spinelli mettono a segno due preziose triple, 40-26 a metà partita. Il rientro dalla pausa lunga vede la difesa del Gardolo messa sotto assedio, ma sa resistere nel migliore dei modi, infatti gli ospiti guadagnano un solo punto, 52-39. Ultima frazione di gioco con gli uomini guidati in campo da capitan Gambino, che giocano un quarto perfetto, levandosi di dosso paure e giocando come hanno saputo fare contro le grandi Valsugana e Rovereto. La difesa del Gardolo pare impenetrabile e gli ospiti riescono a mettere a segno soltanto un canestro, dando così ai trentini una preziosa vittoria, che permette loro di guardare con più tranquillità alla seconda fase in arrivo in primavera. Ottimo Claus impeccabile in campo, 20 punti a referto. Bene Mokoi con 12 e il sempre prezioso De Lorenzi, a segno con 11.