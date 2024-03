Gardolo e Virtus Altogarda impegnate nel Silver

Sabato 16 si apre la seconda fase del campionato di Divisione regionale 1, con la fase di classificazione del girone Silver, composto dalle squadre di media classifica della regular season dei giorni C e D. Vi partecipano due formazioni trentine, Gardolo e Virtus Altogarda. Obiettivo di tutte e 8 le formazioni, sarà quello di evitare l'ultimo posto, che porterebbe a pericolosi spareggi per non retrocedere.

Ad aprire le danze del girone Silver, il Gardolo di coach Eglione, reduce dalla finale persa in Coppa, che andrà a far visita al Solesino, squadra che affrontò anche nella scorsa stagione proprio nella prima giornata e con la quale perse in entrambe i confronti. Entrambe le formazioni hanno una dote di 4 punti ciascuna, e la lotta per non arrivare ultimi nel girone è l'unica che conta in questa fase specifica. Gardolo giunta sesta in regular season, con 10 vittorie e pari numero di sconfitte, con medie di 75.5 e 73.6 in difesa. Formazione veneta giunta quinta in classifica, media di 74.8 e 68.8 in difesa, regular season chiusa con 11 vittorie e 9 sconfitte. Il Gardolo se vuole evitare l'ultimo e scomodo posto in classifica della seconda fase, deve pensare di andare ad espugnare l'ostico campo veneto, ma se gioca come contro il Valsugana in finale di coppa, tutto è possibile.

Sabato 16/03 BCS1975 Solesino- Gardolo 2000 ore 20:30

Derby veneto fra la quarta classificata del girone C di regular season, il Basket Creazzo e Lonigo, settima in classifica e più volte vicina a classificarsi tra le prime tre. Il Creazzo ha una dote di 8 punti, mentre Lonigo 6, con i padroni di casa, dati per favoriti nella vittoria finale del girone.

Domenica 17/03 Basket Creazzo - Leobasket Lonigo ore 17:30

Sfida a pari punti, 6 nello specifico, quella fra la Virtus Altogarda e Arzignano Valchiampo, squadra giunta sesta in classifica nella regular season, con 11 vittorie e 9 sconfitte, con medie di 78.1 e 73.8 in difesa, contro il quinto posto della formazione di coach Betta (stesso bilancio vittorie/sconfitte) ma con medie migliori, 80.5 e 74 in difesa. Sfida inedita fra le due formazioni, mai incontrate da quando esiste la nuova formula, varata nel 2022. In palio punti importanti, il tutto per evitare l'ultima piazza, che vuol dire spareggio per non retrocedere.

Domenica 17/03 Virtus Altogarda -Arzignano Valchiampo ore 18:00

Altro derby veneto quello fra il Mestrino, settimo in classifica in regular season e la vecchia conoscenza Virtus Isola della Scala, quarta nel girone delle trentine, che per un soffio ha perso la qualificazione alla fase Gold. Isola della Scala parte con 8 punti, mentre il Mestrino con 6. La formazione veronese di Isola della Scala, la vera delusa della prima parte di campionato, ha concluso male la regular season, e magari ha poco da chiedere a questa fase di stagione, ogni distrazione potrebbe risultare pericolosa.

Domenica 17/03 Mestrino- U.S. Virtus Isola della Scala ore 18:30