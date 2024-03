Parte la seconda fase Gold, con il Valsugana favorito

Nel week end inizia la seconda fase del campionato di Divisione Regionale 1, che viene suddivisa in tre tronconi. Il girone che vede le più forti, che si contenderanno un posto al sole per i playoff per la promozione alla serie superiore, vede impegnate il Valsugana e il JBK Rovereto.

Le danze della seconda fase verranno aperte dalla trasferta del JBK Rovereto a Breganze, per una sfida completamente nuova. Le due formazioni partono a pari punti, entrambe con 4 in dote dalla prima fase, con pari possibilità per la caccia almeno al secondo posto in classifica. Formazione di coach Fumagalli reduce da 15 vittorie e 5 sconfitte, con medie di 78 in attacco e 74.2 in difesa. Breganze con 13 vittorie e 7 sconfitte, con medie di 75.1 e 70.7 in difesa. Prima volta che le due formazioni si affrontano nella nuova formula. Sulla carta pare un confronto alla pari, la posta in palio è notevole, partire bene in un girone così piccolo è già un bel vantaggio.

Sabato 16/03 Pallacanestro Breganze - Junior Rovereto ore 21:00

Più che arduo il compito del Buster Verona, qualificatasi all'ultima giornata alla fase promozione, che affronterà l'Abano Montegrotto in trasferta, vincitore della poule C con 15 vittorie e 5 sconfitte, contro le 12 e 8 dei veronesi. A rendere la cosa più complicata, i 4 punti in dote per la formazione di Abano, contro gli zero punti del Buster, costretta da subito a vincere per cercare di stare in scia. I veronesi del Buster, colpa della dotazione punti portata nella seconda fase, paiono destinati a lottare soltanto per le posizioni marginali del girone.

16/03 Basket Abano Montegrotto - Buster Verona ore 20:30

La vincitrice incontrastata della regular season e recente vincitrice della Coppa Trentino -Alto Adige, il Valsugana dell'esperto coach Galetti, andrà a far visita al Marostica, squadra della provincia di Vicenza, approdata alla fase nobile del campionato, grazie a 13 vittorie e 7 sconfitte, giungendo al terzo posto del girone C. Nella seconda fase porta con sé 4 punti, la metà di quelli che ha in dote il Valsugana, unica a partire a punteggio pieno e in qualche maniera già favorita per l'accesso al turno successivo. Vicentini con medie non entusiasmanti, 77.5 in attacco e 72.3 in difesa, contro le medie ben diverse di 94.6 e 61.6 dei perginesi. Una vittoria della squadra del Valsugana avvicinerebbe maggiormente la squadra dei fratelli Czumbel alla fase successiva, visto il gran vantaggio iniziale della dote di 8 punti. Sfida inedita che sulla carta pare un turno decisamente agevole per i trentini, che se vogliono sognare devono espugnare per forza il campo di Marostica.

Domenica 17/3 Basket Marostica - Valsugana Basket ore 19:00