Virtus Altogarda male, Valsugana indomabile

Nel calendario spezzettato da ponti e festività, la Virtus Altogarda esce sconfitta ad Arzignano, mentre il Valsugana conferma la propria indole rivolta ad arrivare in fondo alla seconda fase senza sbavature.

Girone Gold

Ennesima vittoria per il Valsugana, che vince in scioltezza per 53-81 sul campo del Breganze. Buona la partenza per gli uomini di coach Galetti, che nonostante la certezza matematica del primo sosto in classifica, onorano il campo giocando pre vincere, 15-23 il primo parziale. Ritmo meno elevato, ma anche nel Q2 i perginesi guadagnano terreno, sino al 33-43 di metà partita. Trentini che non mollano nemmeno del terzo parziale, ove guadagnano altro terreno prezioso, tanto che alla penultima sirena sono avanti di ben 14 lunghezze, 46-60. Ultima frazione, questa invece dominata dal Valsugana, con i padroni di casa veneti che rimangono a guardare e la reazione è davvero minima, altri 14 punti persi e match che termina sul punteggio di 53-81, che premia gioco e mentalità vincente dei Galetti’s boys. Mark Mate Czumbel a quota 19 il migliore fra i suoi, seguito da Ndaw Saliou e capitan Pisoni entrambe a quota 13. Chiude fra i giocatori in doppia cifra Erik Norbert Czumbel con 12 marcature.

Nel recupero della seconda giornata del girone d’andata, Marostica viola il campo del Buster Verona, con il punteggio di 71-78, tenendo questi ultimi ancora in corsa per il secondo posto in classifica, che vorrebbe dire passaggio al turno successivo. 18-18 il primo parziale, 33-40 a metà partita. Prosegue il trend positivo per il Marostica, 50-60 ai 30’ di gioco. Tentativo di rimonta da parte dei veronesi nell’ultimo parziale, ma orami i giochi sono fatti.

Girone Silver

Nel posticipo della prima di ritorno, la Virtus Altogarda esce sconfitta dal campo dell’Arzignano-Valchiampo con il punteggio di 80-68. Veneti che partono bene già nel primo parziale, che vanno oa concludere con il punteggio di 22-17. Bella e forte reazione degli uomini di coach Betta nel Q2, recuperano punti e riaprono la partita, arrivando a metà partita sul punteggio di 37-38.

Il buon momento dei rivani prosegue anche con la ripresa, infatti Bailoni e soci, guadagnano ancora spazio e arrivano al suono della penultima sirena sul punteggio di 52-55. Ultima frazione di gioco con i padroni di casa che paiono trasformati e che trovano energie sin qui nascoste, arrivando a superare i trentini e a chiudere con un buon vantaggio, guadagnando 15 lunghezze in soli 10 minuti, sino al finale di partita sul 80-68, che lascia la Virtus ancora a bocca asciutta in questa seconda fase. Bailoni unico in doppia cifra fra i rivani, 26 punti a referto, anche se non è stato sufficiente per fermare la forza avversaria.