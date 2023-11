Silvano Fumagalli del JBR alla vigilia dello scontro al vertice

Alla vigilia della sfida al vertice del massimo campionato regionale, abbiamo voluto scambiare due chiacchiere con il coach Silvano Fumagalli, uomo chiave del JBR Rovereto, provando a carpire le sue sensazioni in vista del match clou di tutto il girone d'andata.

Cosa può dirci alla vigilia della sfida al vertice?

«La partita è importante perché in casa contro la seconda è comunque una partita da circolino sul calendario. Per noi sicuramente una partita che insegnerà molto su quello che potremmo e potremo fare.»

Quale è la caratteristica che più teme della squadra avversaria?

«Per quanto riguarda l’esperienza sia in panchina che in campo, non possiamo competere, per fare queste partite è una caratteristica importante.»

Se potesse portar via un giocatore agli avversari, quale sarebbe?

«Loro hanno diversi giocatori molto forti quindi anche togliendo un giocatore resterebbero comunque favoriti. Conosco personalmente Sam (Sam Gaye n.d.r.) e apprezzo il suo gioco, ma preferisco giocarci che toglierlo.»

Sa già darci il quintetto di partenza ?

«Penso che non snaturerò la nostra fisionomia, vedremo di testare i progressi fatti con una squadra di qualità e livello superiore. Gli adattamenti se siamo bravi li faremo all’interno della partita.»