Si chiudono anche i gironi Silver e Bronze

Ultimo turno per i gironi Silver e Bronze, con buona parte dei verdetti già scritti, ovvero la retrocessione delle due formazioni regionali Night Owls Trento ed Europa Bolzano. Ancora da capire l'immediato futuro del Gardolo e della Virtus Altogarda, con i primi ad occupare lo scomodo ultimo posto in classifica, forte il rischio di andare ai playout. Una delle due dovrà per forza passare dagli spareggi per non retrocedere.

Girone Silver

Il Gardolo di coach Eglione non è ancora matematicamente salvo e negli scontri diretti con la Virtus Altogarda in caso di parità di punti, sarebbe la sfavorita. I "gialli" di Trento nord, si giocheranno la permanenza in DR1 senza passare dai playout, sul campo del forte Arzignano-Valchiampo, già salva e in testa al girone e che espugnò Gardolo all'andata con il punteggio di 86-90. Se dovesse andar male si prospetta un possibile spareggio playout contro la squadra di Feltre, attualmente quinta in classifica nel girone Bronzo, che comprende solo squadre venete.

Domenica 12/05 Arzignano-Valchiampo (9-4) - Gardolo 2000 (4-9) ore 18:15

Il match fra il Solesino e Lonigo si preannuncia noioso o quantomeno non determinante, infatti entrambe le formazioni sono salve e hanno poco da chiedere alla classifica. All'andata vinse Solesino per 66-76 sul difficile campo di Lonigo.

Domenica 12/05 BCS1975 Solesino (8-5) - Leobasket Lonigo (6-7) ore 18:30

Trasferta complicata per la Virtus Altogarda di coach Betta, che perdendo nel turno precedente non si è garantita la salvezza. Andrà a trovare il già salvo Mestrino. Sarà quasi costretta a vincere, per evitare di farsi superare dal Gardolo che se vincesse ad Arzignano, potrebbe scavalcare i rivani e quindi salvarsi. In caso di parità in classifica con il Gardolo, la Virtus Altogarda potrebbe vantare una supremazia negli scontri diretti. All'andata i veneti vinsero per 47-60 a Riva del Garda.

Domenica 12/05 Mestrino (8-5) - Virtus Altogarda (4-9) ore 18:30

La classifica del girone Silver

Girone Bronze

Derby veneto tra l’ormai retrocesso Lazise_Peschiera e i Dealers di Cittadella, che ambiscono alla seconda posizione nella classifica finale del girone Bronze. Difficilmente i padroni di casa potranno creare problemi agli ospiti. All’andata vinsero i Dealers con il punteggio di 65-54.

Sabato 11/05 Lazise-Peschiera (3-10) - Dealers Cittadella (9-4) ore 19:30

Ultima partita della stagione per l’Europa Bolzano di coach Santangelo, che fra le mura amiche affronterà lo Sportschool Dueville accomiatandosi dal proprio pubblico e sperando in un possibile ma non scontato ripescaggio per rimanere nella categoria nella futura stagione 24/25. All’andata, i veneti vinsero senza patemi d’animo, 84-44 sul campo vicentino.

Domenica 12/05 Europa Bolzano (2-11) - Sportschool Dueville (9-4) ore 18:00

Trasferta complicata per i Night Owls Trento che affronteranno l’Albignasego. La squadra di coach Caldara, come i bolzanini del resto, è già matematicamente retrocessa e spera anch’essa in un possibile ma non certo ripescaggio per la prossima stagione. All’andata vinsero i veneti con il punteggio di 70-85 a Trento.

Domenica 12/05 Albignasego (8-5)- Night Owls Trento (2-11) ore 18:00

La capolista del girone, l’XXL di Pescantina, affronta in casa l'Argine di Vicenza, avendo la possibilità di chiudere con una vittoria la seconda fase. All’andata vinsero i veronesi con il punteggio di 87-91.

Domenica 12/05 XXL Pescantina (10-3) - GS2001 L'Argine (9-4) ore 20:00

La classifica del girone Bronze