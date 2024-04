Night Owls e Gardolo sconfitte nei due anticipi

Prove negative per le due formazioni trentine impegnate negli anticipi di venerdì e sabato, infatti sia i Night Owls che il Gardolo, escono sconfitti nettamente dai rispettivi avversari.

Girone Silver

Seconda di ritorno per il Gardolo, che sul campo del Creazzo_Araceli, esce sconfitto per 71-59, ridimensionando il successo avuto all’andata, sinora l’unico per i “gialli” in questa seconda fase. Parte bene e stringendo i denti il Gardolo di coach Eglione, subito avanti con Molo da due, ma i padroni di casa hanno la memoria lunga e si ricordano del turno d’andata, giocando al massimo e chiudendo il Q1 sul punteggio di 25-14. Azione offensiva dei veneti che prosegue anche nel secondo parziale, i trentini perdono terreno, nonostante le buone iniziative iniziali di Claus da tre punti e subito dopo di Gecele da due. A metà partita le due formazioni si trovano sul punteggio di 44-25. Dopo la pausa lunga Bisesti prova subito a rientrare, ma il gap è notevole. Il parziale è vinto dagli uomini di Eglione, ma il terreno recuperato è troppo poco per poterla chiamare rimonta, 59-42 al suono della penultima sirena. Ultima frazione di gioco con Bianchi prima con un tiro da due e poi dalla lunetta De Lorenzi, per provare a rientrare nel match. Gardolo gioca bene, recupera qualche cosa, ma i 19 punti di gap a metà partita non sono cosa semplice da livellare. In doppia cifra nella serata negativa, ci vanno De Lorenzi con 14 punti e Spinelli con 10.

Girone Bronze

Nell’anticipo del venerdì sera della seconda giornata del girone di ritorno, i Night Owls Trento, perdono fra le mura amiche il confronto con la forte Sportschool Dueville, con il punteggio di 40-75, in un match mai messo in discussione. Partono nel migliore dei modi gli ospiti veneti, complici anche varie assenze nelle fila trentine, subito avanti per 7-22 dopo il primo parziale. Nel Q2 c’è un lodevole tentativo da parte dei “gufi” di raddrizzare il match, Broggio in due occasioni prende l’iniziativa, prima con un canestro da 2 e successivamente una tripla, ma gli avversari non mollano e impediscono il tentativo di riapertura del match da parte degli uomini di coach Caldara, il parziale termina sul 22-42 e le due formazioni vanno alla pausa lunga. Il rientro in campo non è dei migliori per i padroni di casa, la formazione vicentina prende il largo, impedendo così possibili rientri futuri. Al suono della penultima sirena il punteggio è di 29-60, match chiaramente compromesso. Ultimo parziale abbastanza equilibrato, ma questo può solo giovare agli ospiti, saldamente padroni del match. Unico nelle fila dei Night Owls in doppia cifra, Broggio, autore di 14 punti.