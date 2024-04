Il Pergine si riprende la scena

In gara 3 dei quarti di finale dei playoff stagionali, il Pergine di coach Delibori non stecca e si impone con il punteggio di 74-58 contro un volenteroso Maia Merano, che in gara 2 aveva fatto tremare la formazione trentina.

Match che parte con un buon equilibrio, le paure di gara 2 si sentono nelle fila dei padroni di casa e il primo parziale va in archivio con il punteggio di 23-21. Più incisiva l'azione degli uomini di coach Delibori nel Q2, infatti il gap si allarga a tutto vantaggio del Pergine, che si porta sul 36-29 a metà partita. La pausa lunga non porta consiglio alla formazione di coach Zampedri e l'assenza del lungo under 17 Shehu si fa notare nel bilancio complessivo. Perginesi che volano nel parziale, le soluzioni offensive vanno tutte più o meno a segno e al suono della penultima sirena il tabellone si ferma sul 59-44. Mini rimonta degli ospiti, ma completamente controllata dai padroni di casa nell'ultimo parziale, che premia la capacità di gioco e di gestione del Pergine, che ha saputo riprendersi al meglio dopo la bruciante sconfitta di gara 2, patita sulle rive del Passirio. Padroni di casa che vedono Margoni a quota 16, seguito da Zampedri con 11. fra i meranesi, soltanto Buciol in doppia cifra, 14 punti a referto.