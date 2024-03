Il Valsugana si conferma la squadra da battere

La seconda giornata della fase di classificazione parte con l’importante vittoria del Valsugana, ma vede anche la sconfitta casalinga della formazione di Rovereto.

Girone Gold

Prima vittoria casalinga nella fase di classificazione per la corazzata Valsugana, che sul parquet di casa liquida il Breganze con il punteggio netto di 93-68. Primo quarto nel segno dell’equilibrio, con ospiti vicentini che difendono e contrattaccano ad ogni azione della formazione di coach Galetti, 27-25 dopo i primi dieci minuti di gioco. Prese bene le misure degli avversari, la formazione di Pergine inizia a macinare terreno, rendendosi particolarmente pericolosa, giungendo a metà partita sul punteggio di 55-41. Se gli ospiti avevano imbarcato un -12 durante il Q2, il Q3 va ancora peggio, la premiata ditta Czumbel è in serata e gli ospiti vanno sotto di ulteriori -14, arrivando al suono della sirena sul punteggio di 79-51. Ultima frazione “vinta” dai vicentini, ma lo scarto è irrisorio e la vittoria meritata va al Valsugana, che rimane nettamente in testa al girone, ad un passo dalla matematica certezza di guadagnarsi almeno il secondo posto, che in soldoni vuol dire passaggio alla fase di spareggio promozione per la serie C. Erik Norbert Czumbel semplicemente strepitoso, a segno con 28 punti, di cui 4 triple. Un ritrovato Della Pietra, più sicuro di sé dopo l’infortunio che realizza 15 punti, gli stessi di Mark Mate Czumbel.

Il JBK Rovereto esce sconfitto fra le mura di casa per mano dell’Antenore Abano Terme, con il punteggio di 56-66. La partenza è delle peggiori per gli uomini di coach Fumagalli, che giocano uno dei peggiori quarti di questa stagione, gli ospiti infatti si portano subito sul 7-19. Il Q2 va un pò meglio fortunatamente, infatti viene giocato punto a punto e a metà partita il tabellone va in pausa sul 23-37. La ripresa non vede però il riscatto dei roveretani, sotto per tutto il parziale, dove rimediano un ulteriore -7, 35-56 al suono della penultima sirena. Ultimo quarto tutto in mano ai roveretani, i quali provano a tentare la “remuntada”, il gap è notevole, partire da un handicap di -21 non è facile per nessuno. Di fatto i Fumagalli’s boys, le provano tutte, mettendo in crisi gli ospiti, ma il largo vantaggio guadagnato gli fa portare a casa i due punti preziosi. Solo Savio con 15, Finarolli e Matassoni entrambe a quota 10, gli unici roveretani in doppia cifra.

Girone Silver

Nulla da fare per la Virtus Altogarda, che deve lasciare la posta in palio al Solesino, che vince per 76-86 dal campo di Riva del Garda. Parte con entusiasmo la formazione di coach Betta, avanti per 26-18 dopo la prima frazione di gioco. Positivo, anche se con meno differenze il Q2, con le squadre che vanno negli spogliatoi a metà partita sul punteggio di 52-43. Rientro in campo da incubo per la Virtus, che vede ridursi il buon vantaggio ed essere superata dagli ospiti, terza sirena sul punteggio di 67-69. Ultimo quarto anche dominato dai veneti e match che termina con la sconfitta dei rivani, che li relega in ultima posizione in classifica. Buona prova di Lever, autore di ben 28 punti, in luce anche Bailoni con 19 e Vignati con 14.

Girone Bronze

Brutta avventura sportiva quella passata dall’Europa Bolzano in trasferta ad Albignasego, dove esce sconfitta per 93-56. Padroni di casa padovani che partono troppo forti per gli uomini di coach Santangelo, avanti per 27-11 dopo il primo parziale. Verve offensiva che prosegue anche nel Q2 par i padroni di casa, ma i “vichinghi” provano a ricucire, solo in parte riuscendoci, 52-30 a metà partita. Rientro dagli spogliatoi, veneti ancora con il match in mano, bolzanini costretti solo ad inseguire e al suono della sirena dei 30’, il risultato si cristallizza sul 73-47. L’ultima frazione non va meglio, anche questa dominata dai padovani, che chiudono il match sul pesante 93-56. Carbonetti le prova tutte per raddrizzare la partita, 21 punti a referto nella serata andata male.