Paolo Betta nuovo allenatore della Virtus Alto Garda

Alla vigilia del delicato incontro contro il Buster Verona, arrivano le dimissioni di Sergio Ferraglia dalla panchina della Virtus Alto Garda. La Società comunica la conclusione del rapporto di collaborazione con coach Ferraglia, che si interrompe per motivi personali. In un comunicato stampa, la Virtus ringrazia Sergio e il suo staff per il lavoro svolto, con i migliori auguri per il futuro.

La Virtus Alto Garda viene da un filetto negativo di quattro partite, invischiata a metà classifica per tentare di porsi a ridosso del trio di testa. La prima squadra, impegnata nel campionato di Divisione regionale 1, cambia conduzione: viene affidata ora a coach Paolo Betta (che rimane anche alla guida degli Under 19 A), affiancato dai vice coach Eugenio Perini e Andrea Povoli.

Il nuovo staff sarà già operativo in occasione della partita di domenica 10 dicembre al PalaImpera (palestra Damiano Chiesa), con palla a due alle 18.00, contro la Pallacanestro Buster Verona.

Novità anche nel settore giovanile, con l’avvicendamento sulla panchina del gruppo Under 19 B (annata 2006): il nuovo coach sarà Mile Nezic, in sostituzione di Perini.