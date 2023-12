Isola della Scala-Rovereto, può essere la chiave di una stagione

Seconda di ritorno, contraddistinta dal match clou fra la co-capolista JBK Rovereto che va a far visita alla Virtus Isola della Scala. Partita dall'importanza notevole, il risultato che ne uscirà, potrà condizionare le sorti anche di altre formazioni, ma al tempo stesso anche chiudere le speranze di altre.

Ad aprire le danze lo scontro storico fra Gardolo ed Europa Bolzano, una decina di anni fa valeva per la promozione in Serie C. La squadra di coach Eglione ha dimostrato carattere nell'ultima partita anche se è stata persa. Se non ci saranno problemi di formazione, come nelle due ultime uscite, non dovrebbero esserci problemi per la formazione di casa, che si trova davanti una squadra in crisi, reduce da una serie negativa lunghissima, ben 10 sconfitte di seguito. 74 punti di media in attacco per i "gialli", 72 in difesa. Se Claus e Bisesti trovano il giusto equilibrio, non ci sarà nulla da fare per i bolzanini, solo 62 punti a partita, contro gli 84 subiti, peggior difesa della stagione. Turno d'andata vinto dagli uomini di coach Eglione, trionfanti a Bolzano 60-79.

Basket Club Gardolo 2000 (5-6)-Europa Bolzano (1-10) sabato 16/12 ore 20:30

Il match clou, che può anche ridisegnare la classifica futura è quello che vede i roveretani del JBK, impegnati ad Isola della Scala, contro la Virtus Isola. Inutile dire che la rincorsa playoff per il secondo/terzo posto in classifica, passa tutto da questo incontro. Se i roveretani dovessero vincere, non solo consoliderebbero la leadership in coabitazione, ma creerebbero un gap importante nei confronti delle inseguitrici, oltre a portarsi due punti buoni per la seconda fase. Veneti pressoché costretti a vincere, per alimentare le speranze, ma soprattutto per non venire invischiati dalle inseguitrici, Leobasket, Alto Garda, Gardolo e Buster, con le trentine, agevolate dal turno facile sulla carta. 79 punti partita in attacco per gli uomini di coach Fumagalli, contro i 76 dei veneti. Difese con medie simili, 73 per i roveretani, contro i 74 di Isola della Scala. Dalla parte dei roveretani la capacità di soffrire, certo non aiuterà l'assenza di Finarolli, fuori per circa un mesa per frattura al metatarso.

16/12 U.S. Virtus Isola (7-3)-Junior Rovereto (10-1) 20:45

andata 80-79 (rovereto)

Delicata la partita che dovrà affrontare la Virtus Alto Garda, impegnata in casa contro il Lazise-Peschiera, battuto all'andata con il punteggio di 74-90. Rivani che dopo il cambio in panchina sembrano più motivati, hanno tra le mani il match per poterlo dimostrare. 82 punti di media offensiva, contro i 78 subiti per la Virtus. 72 in attacco per la formazione veneta, 78 punti subiti di media. Partita che per la Virtus diventa fondamentale, la vittoria vuol dire stare in coda al terzo posto, magari sperando in un favore da parte del Rovereto.

Virtus Altogarda (5-6)-Basket Lazise-Peschiera (4-6)

Domenica 17/12 18:00

Unico derby veneto della giornata, quello fra il Buster Verona, contrapposto al Leobasket Lonigo. Match che sulla carta pare equilibrato, chi dovesse perdere, si allontana di certo dalla zona del quarto posto. Comunque vada partita che non influenzerà molto il futuro delle formazioni trentine in vista play off. All'andata vinsero i veronesi, che espugnarono Lonigo con il punteggio di 73-74.

Pallacanestro Buster Verona (5-6)-Leobasket Lonigo (5-5) Domenica 1/12 ore 18:00

Compito difficilissimo quello dei Night Ows Trento, infatti gli uomini di coach Caldara, dovranno vedersela con la co-capolista Valsugana Basket, miglior attacco e miglior difesa del campionato. Nulla è impossibile per Comparini e soci, ma sulla carta pare una montagna insormontabile. "Gufi" che segnano 76 punti di media e ne subiscono 82.6. 96 punti a partita per gli uomini di coach Galetti, da due turni hanno anche passato quota 100 in entrambe i casi. Difesa di Pergine che subisce soltanto 64 punti per partita, un qualcosa in più alla forza di questa squadra. All'andata finì 98-66 a favore del Valsugana. Unica incognita, eventual assenze importanti nelle fila degli ospiti.

Night Owls Trento (4-7)- Valsugana Basket (10-1)

Domenica 17/12 19:45

Riposa: XXL Pescantina (3-8)

La classifica