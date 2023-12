Prima di ritorno per eguagliare il 4-0 dell'andata

Prima giornata del girone di ritorno, con sfide incrociate fra le formazioni trentine e quelle venete, a parte il match del posticipo tra Europa Bolzano e Night Owls Trento. Inutile sottolineare la delicatezza di alcune sfide. Il girone d'andata, nel confronto fra le compagini regionali e quelle venete, è leggermente in favore delle trentine, che hanno prevalso per 16-14 nei confronti diretti.

Il Valsugana di coach Galetti, affronta fra le mura amiche la terza in classifica, la Virtus Isola della Scala. All'andata il bilancio fu pesante a favore dei perginesi, che espugnarono il campo avversario con il punteggio di 60-98. I valori in campo paiono diversi dopo 10 giornate, con i veneti in crescita ma la capolista parte ancora favorita e non sarà facile per gli ospiti vincere fuori casa. Partita delicata per entrambe, che potrebbero portarsi il risultato alla fase successiva, quindi a nessuna delle due è permesso sbagliare. Ancora inviolato il campo del Valsugana, ma i veneti hanno vinto quattro sfide su cinque fuori dalle mura amiche. Media di 95.7 punti a partita per il Valsugana, mentre ne subisce 63.5. Isola della Scala, realizza una media di 76.5 punti di media e ne incassa 71.2. La chiave della match può essere quella di alcune eventuali assenze e la serie positiva e in crescita di 7 vittorie consecutive dei veneti.

Valsugana (9-1) - Virtus Isola della Scala (7-2)

Sabato 9 dicembre

L'altra co-capolista, il JBK Rovereto di coach Fumagalli, va a far visita all'XXL Pescantina, nobile decaduta in crisi di identità. All'andata vinsero i roveretani, per 88-78. Se la formazione veneta non ha avuto molti sussulti, i roveretani invece si sono dimostrati squadra vera e capace di soffrire e risolvere partite importanti. Comunque da dire che la formazione di Pescantina, ha vinto tre volte nel girone d'andata e a cadere nella trappola sono sempre state formazioni regionali. 80.1 punti di media per i roveretani, subendone 74.2. L'XXL ha una media punti in attacco di 69.5, la difesa viaggia a 79, il vero punto debole delle squadra e in linea con le medie offensive degli avversari di turno.D'obbligo la vittoria per i roveretani e magari sperare in un colpo di mano della Virtus Isola nel palazzetto di Civezzano. Salvo sorprese, la vittoria esterna dei roveretani sembra essere alla portata degli uomini di coach Fumagalli.

XXL Pescantina (3-7)- JBK Rovereto (9-1)

Sabato 9 dicembre

Trasferta delicata per Eglione che con il suo Gardolo va a far visita al Lazise-Peschiera, formazione che anche se a volte in crisi, riesce tuttavia ad essere pericolosa. Andata a favore dei trentini, 73-69. Medie del Gardolo, in attacco 74.6, in difesa 72.2. I veneti del basso Garda, hanno vinto le uniche gare proprio in casa, quindi forti fra le mura casalinghe. Media offensiva di 73 a partita, difesa debole, 79.2 punti subiti. Il Gardolo, deve cercare in tutte le maniere di allungare la serie, soprattutto se vuole inseguire il quarto posto, con vista sulla zona playoff.

Lazise-Peschiera (3-6) Gardolo (5-5)

Sabato 9 dicembre

Match delicatissimo quello casalingo fra la Virtus Alto Garda e il Buster Verona. All'andata vinsero gli uomini di coach Ferraglia, 54-90. Difficilmente l'esisto sarà uguale a quello dell'andata, i veronesi a volte si dimostrano molto forti e viaggiano meglio rispetto ad inizio campionato, mentre la Virtus, reduce da quattro sconfitte consecutive, è in un momento particolarmente complicato. Buona media offensiva per la formazione di Riva Del Garda, 81.3, difensiva di 78. Veronesi con media in attacco di 74.1, in difesa 76.2. Virtus che non può far leva sul fattore campo, ne ha vinte solo il 50% delle sfide. L'eventuale vittoria contro il Buster sarebbe l'unica medicina per uscire da questo periodo complesso.

Virtus Alto Garda (4-6) - Buster Verona (5-5)

Domenica 10 dicembre

Posticipo del lunedì a Bolzano con l'Europa che affronta i Night Owls Trento di coach Caldara. All'andata vinsero i "vichinghi" di un punto, 75-76, i due punti che più pesano sullo stomaco dei "gufi" e che difficilmente hanno somatizzato. I Night Owls sono cresciuti molto in autunno, i bolzanini non hanno avuto più gioie in campionato. 76.7 punti di media nel reparto offensivo per i "gufi", in difesa 84.2, medie falsate anche da tre overtime. Bassissima la media offensiva dei bolzanini, la peggiore del campionato, 61.5, la difesa è anch'essa la peggiore, 85.6 a partita.

Per Comparini e soci, è l'occasione assolutamente da non perdere, specie se si guardano gli incontri di Pescantina e di Lazise.

Europa Bolzano (1-9)- Night Owls Trento (3-7)

Lunedì 11 dicembre

Riposa: Leobasket 98

La classifica: