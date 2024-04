Volpi Rosse due su due

I Red Fox Mori-Brentonico vincono anche in gara 2 e volano in semifinale Credits: Bibiana Tonolli

Importante vittoria esterna per i Red Fox Mori_Brentonico, che in gara 2 espungano il campo del Villazzano con il punteggio di 49-62, volando così in semifinale senza dover affrontare una rischiosa gara 3. Abbastanza equilibrato il primo parziale di gioco, che termina sul punteggio di 14-16. Nel Q2 la squadra di coach Speziali è più attenta e non lascia nulla agli avversari, che devono accontentarsi del vantaggio fin ora acquisito, a metà partita il punteggio è di 27-29. Credits: Bibiana Tonolli

Con il rientro dalla pausa lunga, le "volpi rosse" di coach Tranquillini si fanno più pericolose e iniziano a guadagnare terreno, sino al suono della penultima sirena, dove si trovano avanti per 41-47. Determinante l'ultimo parziale, con il punteggio che premia gli ospiti, alla seconda vittoria nel confronto dei playoff e proietta i Red Fox direttamente in semifinale. Fra i padroni di casa, Gadotti a quota 12 e Piffer con 11. Nei Red Fox, bene Proch con 13 e Schwactje a segno con 10.