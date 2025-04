Definito il calendario playoff e playout

In data odierna, l'Ufficio Gare della Federazione Italiana Pallacanestro, ha ufficializzato gli accoppiamenti dei quarti di finale e le date dei playoff e playout, dove sono coinvolte tre formazioni trentine, la Tecnisan Rovereto, la Virtus Altogarda e il Civezzano, quest'ultimo impegnato nei playout.

Per le squadre coinvolte sia nei playoff che nei playout, si giocheranno gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio in caso di una vittoria per parte. L’incontro di andata e l’eventuale spareggio si disputeranno nel campo di gara della squadra che ha ottenuto la miglior posizione in classifica nella 1° Fase di Qualificazione. Supereranno il turno le squadre che vinceranno due gare.

Playoff

Gara 1

TECNISAN Rovereto - TELEA MEDICAL Vicenza

Sabato 26/04/2025 ore 20:30, SCUOLA M. "D. CHIESA" - Via Vannetti - ROVERETO - (TRENTO)

Gara 2

TELEA MEDICAL Vicenza - TECNISAN Rovereto

Domenica 04/05/2025 ore 19:00, PALESTRA COMUNALE - Via F. Baracca 48 - VICENZA - (VICENZA)

Eventuale Gara 3

TECNISAN Rovereto - TELEA MEDICAL Vicenza

Mercoledì 07/05/2025 ore 20:00, SCUOLA M. "D. CHIESA" - Via Vannetti - ROVERETO - (TRENTO)

Gara 1

VIRTUS BK ALTO GARDA - XXL PALLACANESTRO, Domenica 27/04/2025 ore 18:30, Pal. IMPERA - Viale Damiano Chiesa - RIVA DEL GARDA - (TRENTO)

Gara 2

XXL PALLACANESTRO - VIRTUS BK ALTO GARDA, Domenica 04/05/2025 ore 20:00, Palestra Com.le Laura Ferrari - Via Risorgimento, 86 - PESCANTINA - (VERONA)

Eventuale Gara 3

VIRTUS BK ALTO GARDA - XXL PALLACANESTRO, Mercoledì 07/05/2025 ore 21:00, Pal. IMPERA - Viale Damiano Chiesa - RIVA DEL GARDA - (TRENTO)

Playout

Gara 1

CIVEZZANO BASKET - VIRTUS Isola d. Scala

Sabato 26/04/2025 ore 19:00, Palestra Scuola Media Civezzano - Via Murialdo 27 - CIVEZZANO - (TRENTO)

Gara2

VIRTUS Isola d. Scala - CIVEZZANO BASKET

Sabato 03/05/2025 ore 20:30, Palazzetto dello Sport - Via Tiro A Segno - ISOLA DELLA SCALA - (VERONA)

Eventuale gara 3

CIVEZZANO BASKET - VIRTUS Isola d. Scala

Giovedì 08/05/2025 ore 21:00, Palestra Scuola Media Civezzano - Via Murialdo 27 - CIVEZZANO - (TRENTO)