Verso la semifinale Rovereto - Virtus Altogarda

Dopo la vittoria in gara 3 della Tecnisan Rovereto, si è realizzato l'abbinamento in semifinale fra le due formazioni del basso Trentino, infatti la Virtus Altogarda si era qualificata in anticipo senza il bisogno di giocarsi la "bella".

Tecnisan Rovereto

La Tecnisan Rovereto di Fumagalli dopo la lunga cavalcata che l’ha portata alla vittoria della regular season, e con il grande merito prima di aver formato il “triello di testa” in compagnia di Creazzo e Arzignano, per poi sparigliare l’oligopolio e piazzarsi in solitaria, si presenta in semifinale incontrando la rivale storica della Virtus Altogarda in un derby dal sapore davvero interessante. Statisticamente il reparto offensivo roveretano, non è particolarmente potente, ha una media di 74.5 punti a partita, ma efficace quando è servito, soprattutto per vincere le partite che contavano, quindi tenuta psicologica importante. La difesa invece è il punto forte di questa formazione, media di 64 punti subiti, dietro soltanto a quella di Creazzo, differenza di pochissimi canestri fra l’altro. Bilancio stagionale di 22 vittorie e sole cinque sconfitte, tra le quali stonano quelle subite contro il Nuovo Argine di Vicenza. Nei quarti, ha stentato proprio contro i vicentini, risolvendo la faccenda soltanto in gara 3 e stentando molto in gara 1. I suoi uomini più rappresentativi sono i neoacquisti Pisoni e Czumbel, oltre al nucleo storico formato da Pizzini, Finarolli, Rossaro e Zanella, ai quali si sono aggiunti Brancaccio e il potente Almami Sylla, che gioca partite strepitose come in gara 3 dei quarti, ma a volte sembra anche limitarsi o quantomeno non dare il meglio di quello che potrebbe esprimere, visto il notevole potenziale. Il quintetto Pizzini, Dorigotti, Pisoni, Zamboni e Czumbel pare essere la formazione ideale per la squadra di coach Fumagalli. nei quarti si è rivisto in panchina Broggio, rientrato da un infortunio.

Virtus Altogarda

La Virtus Altogarda di Paolo Betta e del suo vice Eugenio Perini, giunta quarta in campionato, ha avuto un bilancio generale di 16 vittorie e 8 sconfitte in regular season e due vittorie su due nei quarti di playoff. Molto forte in casa la squadra capitanata da Bailoni, con 9 vittorie e sole tre sconfitte, mentre in esterna i successi sono stati sette contro le cinque sconfitte patite. Riva del Garda annovera il primo reparto offensivo stagionale del girone Ovest e secondo assoluto di tutta la Divisione Regionale I. Media offensiva di 82.1 contro i 72.1 in difesa, che in pratica vuol dire chiudere sempre con almeno 10 punti di vantaggio. Inizio di campionato stentato, ma poi una volta sbloccata la Virtus ha viaggiato alla grande, una serie di ben cinque vittorie e una di sei sul finale di stagione. Ottimo stato di forma, sei vittorie e una sconfitta nelle ultime sette partite. Nei quarti di finale ha vinto in entrambe le occasioni contro l’XXL Pescantina, ex formazione di provenienza del suo play Stevan, non è stata necessaria la fatica di doversi giocare gara 3, questo un bene per la Virtus. Formazione molto “operaia”, buon collettivo, panchina lunghissima. Spiccano le capacità del capitano Bailoni, ma non mancano altre personalità di spicco, come Stevan, il giovanissimo Margoni alla sua prima stagione in DR1. Non possiamo dimenticare di evidenziare la pericolosità di Molo, i suoi missili hanno fatto male alle difese avversarie. Madella, Lever, Spinelli solo per citare qualche nome. Discorso specifico va fatto per Potrich, giocatore dal potenziale esplosivo, magari pecca di continuità, ma visto il fisico e l’estro, a volte è quello che può cambiare la partita. Non da ultimo, Riccardo Frattarelli, il suo rientro ha dato una spinta notevole ai rivani, capaci di inanellare tante vittorie di seguito. Ultimo ma non ultimo, Samb, il marcatore più prolifico, che pare possa rientrare per il confronto, dopo un infortunio patito recentemente.

La vera forza di questa squadra, forse più tangibile rispetto alle altre, è la panchina lunga, non c’è un quintetto che spicca sugli altri, ma la capacità di portare in doppia cifra anche giocatori che solitamente non sono nel quintetto di partenza. Un quintetto particolarmente efficace è quello che si è visto recentemente con Margoni, Molo, Bailoni, Frattarelli e Potrich, ma la panchina è talmente lunga che coach Betta ha solo l'imbarazzo della scelta, specie se avrà anche Samb a disposizione. I momenti più significativi della stagione, di certo la vittoria casalinga contro Rovereto e l’aver espugnato il difficile campo di Creazzo, solo due formazioni sono uscite esultando dal suo campo. Tre i momenti non troppo convincenti per la formazione di coach Betta, la sconfitta patita in casa dello Sportschool Dueville, oltre a quella patita sul campo di casa contro Legnago e la trasferta a Vicenza contro il Nuovo Argine, che messo alle corde dalla classifica, necessitava di una vittoria a tutti i costi per agguantare la zona playoff.

Il confronto

Nel doppio confronto in regular season, una vittoria per parte. All’andata, nel derby del basso trentina, nella prima di campionato, prevalse la formazione roveretana con il punteggio di 57-54. Al ritorno, con una Virtus più forte, ma senza Frattarelli, vinse la squadra di coach Betta, 75-64 in quel caso, era a metà gennaio. Le possibilità di passaggio alla finale sono davvero simili per le due formazioni, con il 52% a favore di Rovereto, contro il 48% di Riva del Garda. Rovereto leggermente favorita se arrivasse a gara 3 dovendola anche giocare fra le mura amiche, ma parte anche con una gara in più nelle gambe, giocata mercoledì sera. Comunque vada, sarà una sfida interessantissima e che proietterà in finale una formazione trentina, con la possibilità reale di giocarsi l'accesso alla serie C.

1 giornata

TECNISAN ROVERETO - VIRTUS BK ALTO GARDA

Sabato 10/05/2025 20:30 PALASPORT - Via Piomarta 1 - ROVERETO

2 giornata

VIRTUS BK ALTO GARDA - TECNISAN Rovereto

Domenica 18/05/2025 20:00 Pal. IMPERA - Viale Damiano Chiesa - RIVA DEL GARDA

3 giornata

TECNISAN Rovereto - VIRTUS BK ALTO GARDA

Mercoledì 21/05/2025 20:00 PALASPORT - Via Piomarta 1 - ROVERETO