Civezzano, buona la prima nei playout

Il Civezzano di coach Fels, grazie ad un’ottima gara 1, parte con il piede giusto nei playout, sconfiggendo la rivale Virtus Isola della Scala, grazie ad un’ultimo parziale giocato egregiamente e ad uno Zobele più che determinato.

Ippedico apre le danze, subito 2-0, poi risponde al momentaneo pareggio avversario. Papa firma il 6-2. il Civezzano di coach Fels conferma la buona partenza, Iobstraibizer va a canestro e subito dopo con una tripla sigla l’11-4. Due canestri di Papa che si guadagna anche un libero, 16-7. Ospiti che recuperano terreno, tanto da arrivare a -2. Ippedico firma con il canestro finale del primo parziale che termina sul 22-16. Secondo parziale che si apre con il recupero e sorpasso da parte degli ospiti, che volano sul 22-27. Zobele ci mette una pezza, poi assieme a Zanlucchi, con una tripla, i trentini ritrovano il vantaggio 30-27. Parziale equilibrato, ne è la prova il nuovo pareggio ritrovato dagli ospiti della bassa veronese. Sono Zobele con una tripla e Mokoi a costringere al timeout gli avversari sul 35-30. Mokoi firma i due ultimi canestri e le due formazioni vanno alla pausa lunga sul punteggio di 40-35.

Ospiti che aprono con il proprio uomo più pericoloso, Perlini, ma Zobele ribatte. Di Zanlucchi il 44-39, ma poi ancora Perlini con due canestri riduce il gap, 44-43. Un pò di respiro con un libero di Zanlucchi, ospiti che trovano nuovamente il pari, nemmeno a dirlo, ancora Perlini. Veneti che vanno in vantaggio per un attimo, ma il Civezzano rimette il naso avanti, è una tripla di Iobstraibizer a invertire il vantaggio. Ippedico prova a dare un pò di vantaggio ai suoi, suo il 50-47. Bellotti e poi Iobstraibizer, ma sempre con risposta avversaria, 55-52 e timeout. La tripla dell’ospite Pasquato complica il tutto, 55 pari al suono della penultima sirena. Ultima frazione di gioco aperta da due liberi di Zobele, ma nuovamente arriva il pareggio avversario a quota 57. Zobele è in serata, avversari non mollano, poi ancora lui ma con una tripla, 62-59. E’ la tripla di Ippedico a dare un pò di ossigeno alla formazione di coach Fels, 66-59. Bellotti riprende a Perlini, nuovo canestro di Iobstaibizer, 70-61 e timeout per gli ospiti. Mokoi firma il vantaggio che fa ben sperare a 3 minuti e mezzo dal termine. Tutto sembra filare come da copione, ma ultimi assalti di un Civezzano non per nulla appagato che vuole chiudere, Zobele prima e tripla di Cristofani in chiusura per il definitivo 80-66. Ottimo inizio di playoff, Civezzano non poteva partire meglio, Zobele in serata, 19 punti per lui, lo segue Iobstraibizer a quota 15, Ippedico con 13 e Mokoi in doppia cifra a 10.