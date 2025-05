Arzignano ai quarti, Dueville salvo

Arzignano deve sudarsi l’accesso alle semifinali vincendo in gara 3, archiviano la pratica e raggiungendo la formazione di Creazzo, sua prossima avversaria. Lo Sportschool Dueville stacca il biglietto per la permanenza in DR1.

L’Arzignano Valchiampo vincendo in gara 3 con il punteggio di 60-53 contro l’ostico Loebasket di Lonigo, raggiunge la semifinale del girone ovest della Divisione Regionale 1. In semifinale incontrerà Creazzo, sua concorrente in campionato e che assieme alla Tecnisan Rovereto ha formato il “triello di testa” per alcune giornate della regular season. Nessuna sorpresa per l’accesso di Arzignano, prevedibile già alla vigilia.

Nei playout, lo Sportschool Dueville, sempre in gara 3, vincendo contro il Buster Verona, 73-53, si salva e come successo per Civezzano sabato, manterrà il Tirolo sportivo nella categoria anche per la prossima stagione. Come nel caso precedente, nessuna sorpresa rispetto a quanto ci si aspettava alla vigilia.