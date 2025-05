Rovereto vince e vola verso il derby

La Tecnisan Rovereto, davanti ad un pubblico numeroso e caloroso, ritrova se stessa vincendo in gara 3 contro il Nuovo Argine Vicenza, volando così in semifinale dove troverà la Virtus Altogarda in un derby che si preannuncia particolarmente interessante.

Partenza in salita per i roveretani, subito ai liberi i vicentini fanno 3 su 3. Risponde Pisoni e poi Brancaccio, primo vantaggio a favore dei padroni di casa, 4-3. Ospiti che trovano tripla e canestro di seguito, 4-8. C'è Czumbel per fortuna canestro e subisce fallo. Pisoni riporta i suoi avanti, 9-8, lo segue Finarolli e poi tripla di Brancaccio, il momento è buono. Rispondono gli ospiti, con Carli prima e poi tripla di Marchetti, 14-13 e timeout. Più tardi ancora un missile di Marchetti il "centurione" riporta avanti gli ospiti, 15-16. Pizzini e poi Almami Sylla, ma poi canestro avversario e nuovo punteggio di 19-18. La tripla di Marchetti chiude il primo quarto, 19-21, i roveretani sperano che finisca le energie, non sbagli un colpo da fuori l'arco.

Aprono bene gli ospiti il Q2, subito 19-25, massimo vantaggio per i vicentini. Tripla di Czumbel per ridurre il gap, 22-25. Punto a punto si va avanti, ma è il missile di Pizzini a far rimettere il naso avanti agli uomini di Fumagalli. In chiusura canestro avversario, alla pausa lunga ci si va sul 37-35.

Czumbel apre con una tripla, ma roveretani che tengono una costante di 5/6 lunghezze. Pizzini e poi Pisoni per il +10, 53-43, anche Fumagalli pare meno nervoso. Tripla di Rossaro in risposta ad un break avversario, 58-52, poi Almami Sylla con due liberi firma il 61-54 allo scadere dei 30 minuti di gioco.

Ultimo quarto nel segno dell'equilibrio, inizialmente i vicentini si portano sotto, ma mai a meno di 6 lunghezze. Almami Sylla si regala anche una gran bella schiacciata e gioca il parziale finalmente da protagonista, suo il canestro di quota 80-67, per il massimo vantaggio della serata. Finale dove qualche ingenuità e l'aver capito di aver la partita in mano, di fatto gli ospiti riducono il gap sino al definitivo 80-73 che manda i roveretani in semifinale contro la Virtus Altogarda. Per i roveretani, in luce Almami Sylla con 16 punti, seguito da Pizzini con 15, Pisoni a quota 14, Czumbel ne segna 9, ma gran lavoro nelle retrovie. Da segnalare le belle prestazioni degli ospiti, in luce Marchetti e Zinotti.

E ora semifinale con derby tutto trentino, di certo una squadra trentina si giocherà l'accesso per la serie C.