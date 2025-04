Completati gli abbinamenti della seconda fase

Terminata la regular season, con l’ultimo importante verdetto che vede Legnago staccare l’ottavo e ultimo biglietto libero per i playoff, dopo le festività pasquali partirà la fase playoff e playout.

Playoff

Situazione che più ingarbugliata non si poteva nella parte bassa della classifica. Se durante il campionato aveva fatto clamore il "triello di testa", formato da Rovereto, Arzignano e Creazzo, nella parte conclusiva abbiamo visto il "triello di coda", trasformatosi poi in un poker con gli esiti dell'ultima giornata, con Legnago, Dueville, Nuovo Argine Vicenza e Civezzano, arrivare a pari punti. Grazie agli scontri diretti, Legnago sale al settimo posto, il Nuovo Argine scende all'ottavo e ultimo utile per i playoff. Civezzano, giunge decima per gli scontri sfavorevoli con le altre tre formazioni, due sole vittorie contro le 4 di Legnago, le tre a testa di Vicenza e Dueville. Ironia della sorte, Vicenza passa ai playoff per un solo punto nello scontro diretto con Dueville, 140-139 nella somma dei due confronti.

La Tecnisan Rovereto, vincitrice della stagione regolare, se la vedrà proprio contro il Nuovo Argine di Vicenza, che ha conquistato l'accesso ai playoff nella penultima giornata, ma sceso poi di una posizione per lo scontro diretto con Legnago.

Creazzo, giunta seconda, giocherà l’accesso alle semifinali, sfidando la neo promossa Legnago, che vincendo all'ultima giornata contro l'Europa Bolzano, ha conquistato l'accesso ai playoff, scalando una posizione in classifica grazie al confronto diretto positivo contro il Nuovo Argine di Vicenza.

Arzignano, che per tutto il girone d’andata aveva dominato in campionato, giunta terza a causa di un calo verso fine stagione, se la vedrà contro il Leobasket Lonigo.

La Virtus Altogarda di coach Betta, era ormai da tempo la più consapevole di conoscere la prossima avversaria, l’XXL di Pescantina, quinta in campionato.

Playout

Civezzano, giunta decima e seconda delle escluse dei playoff, se la dovrà vedere contro la Virtus Isola della Scala, terzultima in classifica.

Nell’altro playout, lo Sportschool Dueville, affronterà il Buster Verona.

L'Europa Bolzano, ultima in classifica con zero vittorie, retrocede in DR2. E' la terza retrocessione di seguito, ma il vero esito lo si saprà dopo che verranno riformulati i campionati della stagione 2025/26, con gli eventuali ripescaggi o rinunce.

La classifica