Legnago spezza il sogno del Civezzano

Anticipi dell’ultima giornata di regular season, dove oltre alla facile vittoria casalinga del Rovereto, l’ultimo verdetto importante arriva da Legnago, con i veneti che vincendo affossando i sogni playoff del Civezzano.

Passerella casalinga per la Tecnisan Rovereto, che davanti al proprio pubblico certifica il dominio in campionato, piegando la Virtus Isola della Scala, vincendo con un rotondissimo 100-60, dopo un match a senso unico, che non ha mai visto avanti gli ospiti. Le danze le apre Rossaro con una tripla. Lo segue Finarolli e poco più tardi nuovo missile di Rossaro, 8-0 iniziale tanto per gradire. I primi punti veneti arrivano grazie ad una tripla. Ospiti che si avvicinano, ma sono i due liberi messi a segno da Pisoni e la tripla di Czumbel a tener nuovamente lontani gli avversari, 17-12. Primo quarto che va in archivio sul 24-17. Q2 aperto da Almami Sylla, risponde il veneto Rizzi che anticipa l’ottimo break roveretano, due canestri di Matassoni e tripla di Brancaccio, 33-20. Matassoni e poi Pisoni fissano il 37-23. Pizzini chiude prima della pausa lunga, firmando il 47-26. Il rientro in campo è dei migliori per la formazione di coach Fumagalli, tripla di Rossaro e canestro di Pizzini, 52-26. Altro ottimo momento roveretano a meno di tre minuti dal termine, in poco più di un minuto due canestri di Almami Sylla e uno di Finarolli, 70-36, gap incolmabile ormai. Q3 che si chiude sul 73-41. Ultimo parziale aperto di prepotenza dai roveretani, Brancaccio, Almami Sylla e poi Matassoni, 79-41 inequivocabile. Il tempo scorre, roveretani chiaramente più forti e motivati, che chiudono la partita con la tripla di Frisinghelli che manda le due squadre sotto la doccia sul rotondo 100-60. A livello personale, Matassoni e Czumbel entrambe a quota 14, a seguire Rossaro con 11 e Almami Sylla.

Da Legnago giunge la notizia che di sicuro non piacerà al Civezzano, ovvero la larga vittoria del Legnago Basket contro l’Europa Bolzano, risultato che permette ai veneti di staccare l’ultimo biglietto disponibile per i playoff e contestualmente segna l’uscita dei trentini dalla corsa playoff. Il fuoco alle polveri viene da Lukanovic, ma l’unico vantaggio bolzanino della serata dura poco, l’ottima formazione messa in campo dai veneti aggredisce la difesa dei bolzanini, arrivando sino al 18-2. Lukanovic spezza lo strapotere veneto, primo parziale che si chiude sull’emblematico 24-8. Q2 che si apre con la tripla di Fragiacomo, che firma il 24-11, ma Legnago non ha intenzione di lasciare nulla agli avversari, la posta in palio è quella che dà il senso stesso ad una stagione. Coach Santangelo chiama il timeout a metà del parziale sul 33-13. Lukanovic piazza una pregevole tripla, ma serve solo per interrompere il ritmo, 40-16. A metà partita le due formazioni vanno negli spogliatoi sul punteggio di 45-22. Più equilibrata la seconda parte del match, ma con padroni di casa sempre sul pezzo e che rispondono ad ogni tentativo di sortita avversaria, alla mezz’ora il tabellone si ferma sul 62-36. Buona la prova dei bolzanini nell’ultimo parziale, giocato punto a punto, ma lo svantaggio è tale che servirebbe un miracolo per ribaltare le sorti. La partita arriva inesorabilmente al finale di 90-61, che oltre ai due punti in palio dona ai veneti l’accesso alla seconda fase e di conseguenza la salvezza. La giovanissima formazione dell'Europa Bolzano, sul campo rimedia la terza retrocessione di seguito, bisognerà attendere l’estate per capire se potrà usufruire di un terzo ripescaggio. A livello personale, buona la prova di Fragiacomo con 17 punti, Lukanovic a 16 e Kasseroler con 12.