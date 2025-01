Turno chiave per le trentine in DR1

Terza giornata del girone di ritorno, con sfide che diventano sempre più delicate. Se l'Europa Bolzano ormai è lontano anche dalla zona playout, Civezzano rischia di star fuori dai playoff. Rovereto e Riva del Garda, cercano punti preziosi per piazzarsi meglio.

"Mission Impossible" o quasi per l'Europa Bolzano, che ancora ferma a zero successi, unica squadra senior in regione a bocca asciutta e anche unica delle 33 formazioni che partecipano alla DR1 veneta, dovrà affrontare il lanciatissimo Creazzo, che naviga in seconda posizione e di certo non vorrà compiere passi falsi in trasferta in quel di Bolzano. All'andata finì 81-43 per i veneti, di certo coach Santangelo dovrà tirare fuori qualcosa dal cilindro per piegare una formazione completa e competitiva come quella del Creazzo. Ad assisterlo da lontano ci saranno le speranze di tutta Rovereto, che sogna nel passo falso dei veneti per ambire al secondo posto in solitaria. Cercasi miracolo disperatamente.

Sabato, 01 febbraio 2025 ore 19:00

G.S. EUROPA (0-13) - BASKET CREAZZO (11-3)

Il Civezzano dopo la bruciante e inaspettata sconfitta casalinga infrasettimanale, ritorna in campo, va a far visita alla ringalluzzita Virtus Isola della Scala, che all'andata aveva sconfitto in casa per 76-62. Se fino a prima delle festività poteva parere un match abbastanza abbordabile, ora pare non esserlo più, viste le condizioni in classifica, le possibilità dei veronesi capaci di fermare la capolista Arzignano, per poi non considerare tutto ciò che è accaduto attorno alla società trentina in queste due ultime settimane. Partita chiave, se Civezzano vince può sperare di rimanere al traino dell'ottavo posto, occupato dal Nuovo Argine Vicenza, in caso di sconfitta, proprio la Virtus Isola della Scala si avvicinerebbe troppo ai trentini, mettendo in discussione anche il nono posto. A coach Fels, serviranno un Mokoi stratosferico ma soprattutto un Bisesti che non si lasci imbrigliare. Servono assolutamente due punti.

Sabato, 01 febbraio 2025 ore 20:30

VIRTUS ISOLA D.SCALA (4-10) - CIVEZZANO BASKET (6-8)

Turno domenicale per la Tecnisan Rovereto, che va a far visita al Buster Verona, abbastanza inguaiata in zona playout e che difficilmente potrà lottare per i playoff, ma due punti possono sempre esserle comunque utili. Occasione da non sprecare per gli uomini di coach Fumagalli, la certezza dei playoff ancora non c'è, sono vietati passi falsi. All'andata Rovereto vinse in casa con il punteggio di 78-65, ma la squadra della Città della Quercia, pare essere cresciuta caratterialmente da un paio di mesi, diventando anche un po' più cinica nel cogliere i successi. Dovrebbero ancora mancare gli infortunati Almami, Mokoi e Finarolli, oltre a Vinante che è passato a rafforzare la squadra roveretana in serie DR2. A caccia di punti per blindare i playoff.

Domenica, 02 febbraio 2025 ore 18:00

PALL.BUSTER VERONA (3-11) - TECNISAN ROVERETO (11-3)

Turno fra le mura amiche per la Virtus Altogarda di coach Betta, che incontrerà il Legnago Basket che tanto la fece tribolare all'andata, dopo un primo match sospeso per l'allagamento del palazzetto in Veneto e poi con match vinto per 80-82 da Bailoni & soci, che fu anche la prima vittoria stagionale dei biancorossi. Partita delicata contro una diretta concorrente capace di un buon esordio, al momento è la migliore fra le due neo-promosse e ad oggi entrerebbe nei playoff, lasciando fuori anche nomi illustri. Visto il risultato ottenuto contro la prima della classe Arzignano, match perso soltanto ai playoff, risulta doverosa la vittoria in questo turno per la Virtus. Margoni ancora assente per infortunio alla caviglia. Nessuna distrazione ammissibile, partita da vincere senza se e senza ma.

Domenica, 02 febbraio 2025 ore 18:30

VIRTUS BK ALTOGARDA (8-6) - LEGNAGO BASKET (7-7)

