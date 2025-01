Riparte il campionato di DR1

Tredicesima e ultima giornata del girone d’andata, che vede impegnate le quattro formazioni regionali in sfide interessanti, alcune delle quali potrebbero già dare dei segnali importanti per l’imminente fase primaverile, dove i passi falsi possono costare cari.

Impegno non proibitivo per l’ambizioso Tecnisan Rovereto, in trasferta sul campo della Virtus Isola della Scala, che in questa stagione non è di certo quella del 2023, infatti nell’anno appena concluso, ha racimolato solo una manciata di vittorie e per la società della bassa veronese, il 2024 è stato un anno di certo non da ricordare con particolare entusiasmo. Nella scorsa stagione, una vittoria per parte, con entrambe le squadre che vinsero fra le mura domestiche. Doveroso per gli uomini di coach Fumagalli tentare il colpo in esterna se si vuole giustamente mirare ai primi tre posti in classifica, magari sperando in un passo falso delle due di testa e del “segugio” XXL Pescantina, che non vuole mollare in nessuna maniera la quarta posizione.

Sabato, 11 gennaio 2025 ore 20:30

VIRTUS ISOLA D.SCALA (3-8) - TECNISAN ROVERETO (9-2)

Impegno casalingo per l’Europa Bolzano, ultima in classifica e anche un pò distante dalla sue dirette concorrenti. Gli uomini di coach Santangelo, dovranno provare l’impresa di vincere per la prima volta in questa stagione, cosa per nulla facile e che al momento pare essere una chimera, davanti a loro troveranno il Legnago. Legnago, che per essere agli esordi, è in una posizione abbastanza soddisfacente, a ridosso della zona playoff e ben distante dall’ultimo posto, che vorrebbe dire retrocessione diretta. Nessun precedente fra le due formazioni, Legnago è una neopromossa e nelle scorse stagioni giocava solo nel Veneto.

Sabato, 11 gennaio 2025 ore 21:00

G.S. EUROPA (0-11) - LEGNAGO BASKET (4-7)

Non uno degli impegni più facili per iniziare il 2025 quello del Civezzano di coach Fels, che dovrà affrontare la quarta in classifica, l’XXL Pescantina, sul suo campo. I veneti inseguono da vicino Rovereto e Creazzo, perdere punti in casa sarebbe un vero disastro per loro, quindi per la formazione veronese sarà una partita fondamentale per la prosecuzione del campionato. Nessun precedente fra le due formazioni, il Civezzano si è da poco affacciato negli impegni extra-regionali.

Domenica, 12 Gennaio 2025 ore 18:00

XXL PALLACANESTRO (8-3) - CIVEZZANO BASKET (5-6)

Nel tardo pomeriggio di domenica, la Virtus Altogarda di coach Betta, inaugura l'anno con una partita decisamente alla portata e che assolutamente non si può sbagliare. A far visita al Pala Impera di Riva del Garda, ci sarà il Buster Verona, che a differenza della scorsa stagione, non se la passa benissimo, i veronesi hanno sinora colto soltanto tre vittorie e difficilmente riusciranno ad entrare nel vivo della lotta per i playoff. Due soli confronti nella storia delle due società, nella scorsa stagione due successi in entrambe i casi per i rivani, forti le possibilità di proseguire nella tradizione.

Domenica, 12 Gennaio 2025 ore 18:30

VIRTUS BK ALTOGARDA (6-5) - PALL.BUSTER VERONA (3-8)

La classifica