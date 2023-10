Pergine e Blue Bear in testa

La seconda giornata del girone d'andata della Divisione regionale 2, sancisce le prime prove di fuga in classifica, da parte del Pergine e dei Blue Bear Villazzano.

Buona affermazione per il Basket Pergine di coach Delibori, che nel primo match casalingo della stagione, si afferma per 70-59 contro il Villazzano, una delle possibili concorrenti, visto il blasone passato. La partita è in salita per i padroni di casa, 20-24. Nel Q2 però la formazione di Pergine mostra i denti e riesce a recuperare terreno, riuscendo anche ad andare in vantaggio a fine periodo, 38-34 a metà partita. Rientro in campo con i padroni di casa che spingono sull'acceleratore, guadagnano ulteriore terreno, 59-49. Ultimo parziale dove le due formazioni sono visibilmente più stanche e nessuna delle due riesce ad imporsi, con i padroni di casa già soddisfatti dei due parziale centrali della partita. Padroni di casa in doppia cifra con Margoni a quota 18, Dallaserra 15 e Pradi a quota 12. La formazione di coach Speziali, porta in doppia cifra Goller con 13 ed Ebranati con 11 punti a referto.

Bella vittoria del Maia Merano sul campo del Cus Trento, con il punteggio di 61-73. Formazione di coach Zampedri subito avanti nel primo parziale, che va in archivio sul punteggio di 17-18. Q2 dove gli ospiti riescono ad avanzare di un'ulteriore lunghezza, 28-30 a metà partita. Con la ripresa, il Cus Trento si fa più pericoloso, riuscendo a ribaltare il senso della partita e al termine del Q3, i padroni di casa si trovano avanti, 51-47. Decisivo e sorprendente l'ultimo parziale, con gli ospiti che impongono ritmo e gioco, trovando punti che i padroni di casa non riescono a controbattere. Finale di match con il definitivo 61-73. Universitari in doppia cifra con Zorio a quota 16, D'Erchia 12 e Righini con 11. Nelle fila meranesi, ottimo Botticelli, quota 28 per lui, seguito da Reolon con 21 e Ben Amor con 13.

Battuta d'arresto per il Red Fox Mori/Brentonico, sconfitto in casa per 55-68 per mano di un'arrembante Blue Bear Villazzano. Partenza a razzo per gli "orsi blu", avanti di 11-23 al termine dei primi dieci minuti. Q2 che vede gli ospiti ancora protagonisti, infatti la formazione di coach Valla, si trova avanti per 26-43 a metà partita. Con la ripresa, la squadra guidata da coach Tranquillini, riesce a rendersi più pericolosa, recuperando parzialmente il terreno perso, 40-53 al suono della penultima sirena. Ultimo parziale giocato punto a punto, con le due formazioni in perfetto equilibrio. Red Fox in doppia cifra con Schwactje a quota 12, seguito da Proch a 10 punti. Blue Bear che vedono i migliori in Angelini a quota 18, Casagrande a 13 e Bodini a quota 11.

Civezzano corsara sul campo del Paganella Lavis, dopo un match molto combattuto finito con il punteggio di 66-71. Inizio favorevole alla squadra ospite guidata da coach Orempuller, 10-17 al termine del primo parziale. Impeto d'orgoglio nel secondo parziale per la formazione di casa, che recupera terreno, riaprendo il match, 30-31 a metà partita. Il buon momento per i padroni di casa guidati da coach De Stradis, prosegue anche nel Q3, con gli "squali" di Lavis, che si portano avanti, tanto da arrivare sul 51-43 al suono della penultima sirena. Ultimo parziale che vede il capolavoro della formazione di Civezzano, capace non solo di recuperare terreno, ma anche di andare a chiudere con un vantaggio di +4. Padroni di casa in doppia cifra solo con Baldo a quota 14. Piva Daniele a quota 19, il fratello e capitano Piva Manuel a 13 e Andreata a 11.

Successo esterno anche per il San Marco Rovereto, vincente per 56-63 sul campo del Not in My House Trento. Subito avanti gli ospiti, che chiudono il primo parziale sul 14-16. Coach Debiasi mette ritmo ai suoi, che nel secondo parziale guadagna ulteriore terreno, 31-34. Rientro in campo con le due formazioni che giocano con percentuali più basse rispetto ai parziali precedenti e questa volta nel segno dell'equilibrio, 44-47 al suono della penultima sirena. Ultimo parziale dove prevale ancora la formazione ospiti, con il definitivo 56-63. Padroni di casa in doppia cifra con Nadalini, quota 13. San Marco che va in doppia cifra con Dellantonio a quota 14 e Casagrande con 12.