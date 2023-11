Solo Villazzano in coda alla copia di testa

Terzo turno del girone d'andata che vede la coppia di testa formata dal Pergine e dai Blue Bear, già in fuga, solo il Villazzano rimane in scia.

Netta vittoria del Pergine di coach Delibori, che sul parquet di casa regola la pratica Red Fox Mori/Brentonico, con il punteggio di 63-46. Gli ospiti, guidati dalla panchina da Tranquillini, partono nel migliore dei modi, impensierendo la formazione di casa e andando a chiudere il primo parziale con il punteggio di 13-15. Nel Q2 i padroni di casa del Pergine ritrovano il bandolo della matassa e si ricordano del ruolo da capolista in classifica, giocando con buone percentuali e arrivando alla pausa lunga con il punteggio di 33-27. Rientro in campo dalla pausa lunga con il Pergine ancora all'attacco, valori che più o meno riflettono quelli visti nel Q2, 49-36 al suono della penultima sirena. Ultimo parziale dove il Pergine guadagna ulteriore terreno, chiudendo il match sul definitivo 63-46, dopo un match dominato per più di mezz'ora. Margoni, unico fra i padroni di casa in doppia cifra. Ospiti che vedono in Schwactje con 15 e Brunori con 14, i suoi giocatori più prolifici in attacco.

Non sbaglia l'appuntamento nemmeno l'altra capolista, i Blue Bear Villazzano, che sul parquet amico, sconfiggono la nobile decaduta del Cus Trento, 62-49. partenza a razzo per la formazione di coach Valla, 21-10 dopo i primi dieci minuti di gioco. Il secondo parziale è meno pesante, gli ospiti del Cus riescono a reggere in difesa, 35-20. Rientro in campo che vede i valori limarsi, infatti si gioca punto a punto, prevalgono per poco gli "orsi blu", 46-30 al suono della terza sirena. Ultimo parziale vinto dagli ospiti, ma il guadagno è irrisorio. Germanà a segno con 17 punti e Casagrande a quota 10 fra i Blue Bear, solo Pirrelli con 12 in doppia cifra fra gli universitari del Cus.

L'andata dell'unico derby altoatesino, è appannaggio del Bressanone, che espugna il campo del Maia Merano, con il punteggio 59-61, dopo un match tirato, tipico di un derby. Padroni di casa che partono in vantaggio, infatti la formazione di coach Zampedri, si trova avanti per 14-10 nella prima frazione. Il buon momento dei padroni di casa prosegue nel Q2, con i meranesi che riescono a guadagnare ancora qualche punto, 33-27. Coach Vignudelli sprona i suoi durante la pausa lunga, impartisce le giuste istruzioni e i suoi ritrovano fiducia, ma sopratutto punti, il terzo parziale vede gli ospiti operare il sorpasso, al suono della penultima sirena infatti il tabellone si ferma sul 46-48. Ultimo parziale giocato punto a punto e dominato dall'equilibrio, cosa che favorisce soltanto la formazione del Bressanone. Nel Maia Merano, straordinari per Botticelli, a segno con 22 punti, unico ad andare in doppia cifra. Bressanone che vede un quartetto in doppia cifra, Feichter e Rausa entrambe a quota 13, seguiti da Gutierrez con 12 e Martino con 11.

Preziosa vittoria per il Villazzano, che battendo il Paganella Lavis con il punteggio di 78-65, riescono a stare in scia alla coppia di testa formata da Pergine e Blue Bear. Partono bene gli uomini di De Stradis, 16-19 il primo parziale. Nel Q2 però i padroni di casa, sotto l'abile guida di coach Speziali, giocano sul serio e operano il sorpasso, arrivando alla pausa lunga con il punteggio di 41-34. Rientro in campo con gli ospiti che tentano di giocare nella stessa maniera della prima frazione, in parte riuscendoci, riducendo il gap, 60-55 al suono della penultima sirena. Ultimo parziale che vede il dominio in campo dei padroni di casa, che impongono la propria legge e mostrando quello che sanno fare e match che finisce sul definitivo 78-65. Bax con 15, Chiarani a 12 e Schiera a quota 10, i padroni di casa in doppia cifra. Buona la prova di coraggio per gli "squali" di Lavis, che portano Pelz a quota 16, e Kulyas a 11.

