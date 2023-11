Filotto per i Blue Bear

Quinto turno del girone d'andata, che vede le belle vittoria di Pergine e dei Blue Bear Villazzano, le quali permettono alle due formazioni di guardare le altre dall'alto della classifica.

Netta affermazione del Pergine che sconfigge agevolmente il Paganella Basket, con il punteggio di 87-56.La formazione di coach Delibori parte nel migliore dei modi, 28-14 al termine del primo parziale. Continua lo slancio dei padroni di casa anche nel Q2, perginesi che guadagnano ulteriore terreno, arrivano a metà partita sul punteggio di 50-32. Con il rientro in campo, il confronto pare più equilibrato, padroni di casa comunque dominatori del campo e al suono della penultima sirena il tabellone indica il punteggio di 63-43. Ultima frazione di gioco che vede ancora i perginesi in avanti tornare a ritmi di inizio partita e punteggio che si fissa sul definitivo 87-56. Nella formazione di De Stradis, soltanto Troier in doppia cifra, a quota 13. Nelle fila perginesi, quattro giocatori passano la soglia psicologica della doppia cifra, con Pradi a quota 19, Dallaserra con 13, Zampedri 11 e Folgheraiter con 10. Pergine ancora imbattuta in questa stagione, ma con una partita ancora da recuperare.

Seconda vittoria per il Red Fox Mori/Brentonico, che sul parquet casalingo vince per 55-46 contro i Not In My House Trento. Gli ospiti guidati da coach Ruffini, partono bene nel primo parziale, 14-18 dopo i primi dieci di gioco. Seconda frazione con i padroni di casa, sotto la guida di coach Tranquillini, che riescono ad erodere terreno, ma senza raggiungere gli avversari, 26-28 a metà partita. Terzo parziale non dissimile dal precedente, ancora più equilibrato, le "volpi rosse" si avvicinano ulteriormente, ma di una sola lunghezza, 36-37 al suono della penultima sirena. La foga e le energie dei padroni di casa esplodono nell'ultima frazione, dominata senza mai essere messi in discussione e il match si chiude con il punteggio di 55-46. Brunori, con quota 17, Proch 13 e Benedetti con 11, i giocatori in doppia cifra fra i padroni di casa. Nadalini con 12 e Cagol con 11, gli ospiti più attivi sotto il canestro avversario.

Vittoria esterna per il Cus Trento, vincente per 59-69 sul campo del San Marco Rovereto. Subito bene gli universitari, il primo periodo finisce sul 16-20. La seconda frazione è più equilibrata, ma con gli ospiti che guadagnano un ulteriore punto, 33-38 a metà partita. Anche con il rientro in campo, la squadra di Debiasi perde ancora qualcosina, permettendo al Cus di portarsi sul 47-55. Ultimo quarto anch'esso vinto, seppur di poco, dagli ospiti, che senza aver dominato realmente il match, hanno comunque guadagnato terreno prezioso in ogni quarto. Nel San Marco, bene Dellantonio e Costantin a quota 12, Vugdalic con 11 e Teofanov a quota 10. Negli universitari, il duo Filippini e Righini si portano a casa 18 centri a testa, seguiti da D'Erchia e Arrigoni che mettono a segno 10 punti ciascuno.

Successo esterno per il Maia Merano sul campo del Villazzano, dove gli uomini di Schluderbacher, vincono dopo 40 minuti di autentica battaglia, con il punteggio di 67-69. Bello, tanti punti ed equilibrato il primo parziale, che termina sul 20-23. I padroni di casa, guidati da coach Speziali, riescono nella sortita di accorciare il gap nel Q2, andando alla pausa lunga sul punteggio di 36-37. Rientro con Q3 nel segno dell'equilibrio, i punti sono i medesimi per parte, 52-53 a 10 minuti dal termine. Ultimo parziale dove si gioca punto a punto e i meranesi che tirano un sospiro di sollievo al suono della sirena, infatti si trovano avanti per 67-69. Bax con 15 e Gadotti con 10, i giocatori di casa in doppia cifra. Lavoro non da poco quello di Botticelli nelle fila meranesi, 29 punti a referto, seguito da Claus a quota 19.

Importante affermazione dei Blue Bears Villazzano, che si aggiudicano la quinta vittoria consecutiva, vincendo per 57-36 contro il Bressanone. Il primo quarto finisce con il punteggio di 8 pari, evidente l'equilibrio fra le due formazioni. La squadra di coach Valla riesce a guadagnare terreno nella seconda frazione, andando alla pausa lunga sul punteggio di 21-15. Il Bressanone capitanato da Vignudelli, riesce con il rientro in campo a ritrovare fiducia, riuscendo a mettere leggermente in difficoltà i padroni di casa durante il terzo parziale, ricucendo seppur di poco il punteggio, 34-29. Ultima frazione dove non c'è storia, padroni di casa sospinti dal pubblico che mettono in archivio la pratica Bressanone, guadagnano terreno e chiudendo il match con un bel distacco. Solo Morello, con 10 centri, in doppia cifra fra i padroni di casa. Ospiti che con Rausa trovano il miglior realizzatore, 11 centri per lui.

Formazione dei Blue Bear in testa in solitaria, ma alla diretta inseguitrice Pergine, manca una partita da recuperare e al Civezzano mancano due partite.