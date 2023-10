Buone le partenze per Red Fox e Villazzano

Buona la prima per i Red Fox Mori/Brentonico e per le ue formazioni di Villazzano, che vincono nel match d'esordio.

Vittoria per i Red Fox Mori/Brentonico nel derby della Lagarina, sul campo del San Marco Rovereto, con il punteggio di 61-70. Molto equilibrato il primo parziale come del resto ci si aspetta in un derby, 18-19 al termine del primo parziale. Il Q2 vede gli ospiti prendere coraggio e guadagnare ulteriore terreno, 36-40 a metà partita. Rientro in campo pessimo per i padroni di casa, perdono terreno e le "volpi rosse" scappano, condizionando la partita, 45-55 al suono della penultima sirena. Tentativo di rimonta da parte dei padroni di casa, contenuti però dalla formazione di coach Tranquillini e partita che finisce sul definitivo 61-70. Fra i roveretani, in doppia cifra Vugdalic con 15 punti, seguito da Pontillo con 10. Nel Mori/Brentoinico, superlativo Schwactje, autore di 24 punti, con i colleghi Brunori e Rosani, entrambe a quota 10.

Buona affermazione del Villazzano sul Bressanone, che vince per 64-58 al termine di in un match combattuto. Ottima la partenza dei padroni di casa, subito avanti per 15-9 dopo i primi dieci minuti. Nel Q2 la formazione di coach Vignudelli tenta di invertire il corso e in parte ci riesce, 31-28 a metà partita. Importante la terza frazione, con il Villazzano che riesce a trovare nuovi punti e tenere a distanza gli avversari, 48-42 allo scadere del terzo parziale. Bella l'ultima frazione, ma estremamente equilibrata e gli ospiti non riesco a ridurre il gap, 64-58 a fine match. Piffer con 13 punti e Dorigoni con 10 i padroni di casa in doppia cifra. Solo Bertoluzza nel Bressanone va in doppia cifra, autore di 19 punti.

Trova la vittoria anche l'altra formazione di Villazzano, i Blue Bear infatti sconfiggono il Paganella Lavis con il punteggio di 49-45. Primo parziale equilibrato, 13-11 il punteggio. Il Q2 vede gli ospiti allenati da coach De Stradis, superare i padroni di casa, 18-23 a metà partita. Sarà decisivo il terzo parziale, dove i padroni di casa guidati da Valla, trovano il senso della partita, raggiungendo e superando gli avversari, 35-32 al termine della penultima sirena. Ultimo parziale nel segno dell'equilibrio, con i padroni di casa che allungano di un solo punto, vincendo per 49-45, al termine di 40 minuti di battaglia. Germanà con 12 e Ropele con 10, i padroni di casa in doppia cifra, nel Paganella, solo Nardon in doppia cifra, con 10 punti.

Basket Pergine corsara sul campo della retrocessa Maia Merano, 68-88 dopo un match che era partito bene per i padroni di casa. Inizia bene la formazione di casa guidata da coach Zampedri, 24-20 dopo il primo parziale. Reazione per la formazione di mister Delibori, 39-44 a metà partita. Dopo la pausa lunga, la formazione di Pergine prende il largo, imponendosi in campo e trovando un buon vantaggio, 52-64 al termine del penultimo parziale. Dominio degli ospiti anche nel corso dell'ultimo quarto e match che finisce sul definitivo 68-88. Padroni di casa della città del Passirio in doppia cifra con Reolon a quota 18, Botticelli con 15 e Hiraldo Almonte con 10. Nelle fila perginesi, Dallaserra, Pradi e Folgheraiter, in trio a quota 14, seguiti da Margoni con 11.