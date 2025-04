Nonostante tutto, Civezzano fa il suo dovere

Posticipi domenicali dell’ultima giornata della regular season, dove il Civezzano, per nulla condizionato dall’esclusione dai playoff, certificata sabato sera, vince la sua sfida. Virtus Altogarda, corsara a Verona, senza quasi incontrare resistenza nella seconda parte del match.

Il Civezzano per nulla condizionato dal risultato di sabato che lo vede fuori dai playoff, vince di misura contro l'XXL Pescantina, con il punteggio di 81-79, dopo una bella prova in vista dei playout, dove partirà da favorita. E’ Ippedico ad aprire le danze, non poteva essere diversamente, seguito poi da Cristofani. Con i due liberi di Mokoi i trentini si portano sull’ 11-4. Tiene bene il campo Civezzano, l’esclusione dalla corsa all’ottavo posto non pare aver scalfito la squadra di coach Fels, con il canestro di Ippedico si porta sul 17-9. Mokoi nell’ultimo minuto mette a segno un bel canestro, il primo parziale va in archivio sul 24-19. Mokoi apre con una tripla il secondo parziale, Ippedico firma il +8. Dopo il canestro di Minozzi, arriva il break avversario, 31-30 e Civezzano chiede il timeout. Minozzi con una tripla guadagna terreno per i suoi, ospiti non mollano, per fortuna c’è il centro di Cristofani e a metà partita si va alla pausa lunga sul 40-36, vantaggio che si è ridotto di una lunghezza. Al rientro apre bene Zobele, successivamente Zanlucchi firma il 45-38. Ippedico con un libero e il successivo canestro, firma il massimo vantaggio per il Civezzano, 48-38. Gap che rimane più o meno invariato sino a circa tre minuti dal termine del Q3, quando avviene un breve rimonta da parte dei veneti che si portano a -4. A 30” dal termine i veneti pareggiano grazie ad una tripla a quota 59. Cristofani in chiusura firma il 61-59 al suono della punultima sirena. Dapic apre nel Q4 per i trentini, ma in un attimo i veneti trovano il sorpasso con la tripla di Danese, 63-64. Tripla di Ippedico per il contro sorpasso, ma dura poco, ospiti sul 66-68. Libero di Zobele, ma subito dopo arriva il miglior momento per Pescantina, 67-73 e doveroso timeout da parte di coach Fels a cinque minuti dal termine. Immancabile Ippedico che spezza il break, canestro e libero messo a segno, divario dimezzato. Ci riprovano gli ospiti, riguadagnano 6 punti di vantaggio, ma Ippedico subisce fallo, tre liberi a disposizione, nemmeno dirlo tutti e tre a segno, 74-77. Tripla di Zobele per il pareggio. Ospiti che riguadagnano due lunghezze di vantaggio a due minuti dalla sirena. Ippedico si prodiga per il pareggio che arriva 79-79, poi a soli 17” dal termine è ancora lui a firmare il definitivo 81-79. Bella prova per il Civezzano, peccato che la festa fosse già stata rovinata nella serata di sabato dal successo di Legnago. Ippedico, prova da incorniciare per lui, 29 punti, 5 su 7 ai liberi e due triple. Bene anche Zobele con 16 e Cristofani a quota 10.

Bella e sonora vittoria della Virtus Altogarda sul campo del Buster Verona, dove la formazione guidata da coach Betta vince con un largo 54-84. Veronesi che partono meglio, subito 4-0 ma è l’unico vero vantaggio corposo per i padroni di casa nel match. Lever e Martinatti conseguono il pareggio. Ancora veronesi in vantaggio, ridotto dal canestro di Martinatti, 9-8. Spinelli con un canestro tiene i suoi incollati. Pareggio e sorpasso grazie a due liberi di capitan Bailoni e tripla di Frattarelli. Fratterelli si guadagna due liberi che piazza nel migliore dei modi, 14-18. Tripla di Molo sul finire e parziale che va in archivio sul 19-22, inizio sofferto per i rivani. Resiste la difesa veronese, di Martinatti il primo canestro nel Q2 dopo circa 3 minuti di gioco, 21-25. Sortita avversaria e Buster Verona che trova il pareggio. Due liberi di Stevan per il nuovo vantaggio rivano, poi ancora lui a firmare il 29-30. Padroni di casa che trovano un nuovo pareggio, ma a 3” dalla pausa lunga arriva la provvidenziale tripla di Margoni, 31-34 di metà partita. Con il rientro in campo cambia la musica, Virtus che aveva stentato, con i canestri di Lever e Martinatti si apre al meglio il Q3, 31-38 e timeout da parte dei veronesi. Doppio canestro in successione di Martinatti, 33-42, finalmente un pò di respiro per Betta e i suoi. Stevan subisce fallo, dalla lunetta non perdona, 35-44. Con due liberi messi a segno da Bailoni, gli ospiti trentini si portano sul 35-49. Frattarelli firma il +15, 39-54. Fallo tecnico dei veronesi, dalla lunetta Molo si scopre anche un ottimo tiratore di liberi, 3 su 3, 39-58. Il terzo parziale di chiude sul 42-60 grazie al canestro di Margoni, periodo dominato dalla Virtus che finalmente ha mostrato di cosa è capace. Quarta frazione di gioco aperta da Frattarelli che segna anche il +20. Margoni risponde al canestro avversario. Potrich infila una tripla pregevole e firma il 45-67, subito dopo in egual maniera Margoni, è il momento dei rivani, 45-70. Reazione timida dei veronesi, Lever per nulla timido con una tripla fissa a +30, 47-77. Nuova tripla di Potrich che affossa qualsiasi possibile speranza, 47-82 a poco meno di 4 minuti dal termine. Il massimo vantaggio rivano lo firma il giovanissimo Ben Dhia dalla lunetta, 47-83. Finale senza grandi sussulti, partita che va a terminare sul 54-84, che ha visto in campo una bella Virtus che non ha sottovalutato l’avversaria non di certo irresistibile e con motivazioni ormai ridotte. A livello di prove personali, Martinatti autore di 15 punti, Frattarelli con 14 e Margoni a quota 10.

Nel terzo posticipo, vittoria del Basket Sportschool Dueville, che espugnando il campo di Arzignano, 63-69, mostra di non aver mollato nonostante le vittorie di Legnago e Civezzano, fregiandosi almeno del record di essere stata l’unica sino ad oggi ad aver espugnato il difficile campo dei vicentini, che sin oa questa sera era l’unico inviolato.