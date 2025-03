Civezzano ferma Arzignano, la Virtus passeggia a Bolzano

Vittoria un pò inaspettata, ma di gran prestigio per il Civezzano, che ferma la capolista Arzignano con il punteggio di 97-94, rovinando i piani dei vicentini, confermando anche di avere un particolare feeling nello sconfiggere le formazioni di testa venete. Di certo i roveretani, fermi per il turno di riposo, avranno apprezzato il favore ricevuto.

Civezzano che schiera da subito Bellotti, Ippedico, Carlin, Mizozzi e Iobstraibizer. E’ Ippedico ad aprire le danze, poi c’è l’immediato pareggio e superamento da parte dei vicentini. Due liberi per Iobstraibizer per il pareggio 4-4. Fuga in avanti degli ospiti, ma la tripla di Iobstraibizer frena gli avversari, 7-8. Carlin, poi Bellotti per fermare il momento offensivo avversario, 11-17. Prosegue il buon momento dei veneti, tanto che i trentini son costretti al timeout sul 11-22. Bisesti e Mokoi e poi Ippedico, Civezzano c’è, 19-26. Tripla di Zobele e a seguire Bisesti, il primo parziale va in archivio sul 24-32, dieci minuti di ottimo gioco con ritmo da serie superiore.

Q2 che vede subito a canestro gli ospiti, ma Bisesti infila la tripla del 27-34. Due liberi di Dapic per ridurre il gap, ma i vicentini non mollano la presa. Anche Zobele c’è nei tiri liberi, due su due, 33-38. Una tripla avversaria però spezza il ritmo, 35-46 e doveroso timeout. Si riparte con la tripla di Iobstraibizer che firma il 38-46, sempre lui con due liberi poco dopo. Lo scossone lo dà la tripla di Ippedico, 44-50, seguito dal compagno Bisesti. La tripla di Carlin mette a vista gli avversari, 49-52, timeout per i veneti. Di Bisesti la tripla che chiude il secondo parziale, 52-55 a metà partita, ben cinque lunghezze recuperate dalla formazione di coach Fels.

Con la ripresa, Zobele risponde con una tripla rendendo pan per focaccia agli avversari. Veneti che trovano 9 punti di seguito, 56-67, prima dei due liberi di Zobele. Canestro di Bellotti che porta il punteggio a 60-69. Tripla di Bisesti e canestro di Bellotti, per il 65-70, Civezzano è in serata, insegue ogni fuga avversaria. Zobele con una tripla risponde al breve break firmato dal veneto Rossetto, 68-75. Un ottimo Zobele ci prova ancora, firma il 70-75. Terzo parziale che termina sul 70-79, veneti che si riprendono 6 lunghezze, ma Civezzano è in serata e non molla la presa.

Mokoi apre l’ultima frazione di gioco, canestro più libero a segno, 75-79, subito timeout avversario, Arzignano ha qualche paura. Tripla di Zobele che metta a vista il possibile aggancio, 78-79. Mokoi con un missile risponde alla doppia sortita avversaria, 81-83. Circa 40” dopo arriva il canestro di Dapic, 83-86. Bellotti con una bella azione avvicina la capolista, 85-87. Zobele con un libero riporta i suoi a -3. Il pareggio arriva finalmente con la tripla di Bisesti, autore del 89-89, stavolta il timeout è doveroso da parte avversaria. Il vantaggio per il Civezzano arriva con due liberi di Iobstraibizer a 1’ e 52” dal termine. Veneti che trovano il pareggio, 91-91. Con Ippedico, canestro e tripla, Civezzano mette avanti il naso seriamente, 96-91 a 16 secondi dal termine, è quasi fatta. Un libero e il canestro finale dei veneti impensieriscono i trentini, ma il libero di Iobstraibizer sul finale fissa il risultato sul 97-94, vittoria meritata per Civezzano, che ritorna prepotentemente in corsa per i playoff. Dopo aver sconfitto Creazzo, ora ferma anche Arzignano, dimostrando un certo accanimento verso le top venete.

A livello individuale, Zobele autore di un’ottima partita, 23 punti a referto. Bisesti a segno con 19, Iobstraibizer con 13, la coppia Ippedico e Bellotti entrambe a quota 12. Civezzano che aggancia nuovamente l’ottava posizione, parimerito con Legnago, può ancora sperare nell’ultimo posto utile per i playoff.

Virtus Altogarda che passeggia in quel di Bolzano contro l’Europa, vincendo per 52-101, in un match mai messo in discussione e a senso unico. Tra le fila bolzanine manca dagli iscritti a referto l’ex Umberto Scorza, che di recente ha lasciato la Virtus Altogarda, per approdare sulle rive del Talvera, ma che non ha ancora calcato i parquet regionali. Bolzanini che partono bene, tripla di Bazzan, ma l'attacco rivano non è da meno, apre Riccardo Frattarelli, a segno con 11 punti nel primo quarto e Q1 in archivio sul 14-25. Anche il Q3 vede i bolzanini trovare difficoltà in attacco, mai mettono in seria difficoltà la difesa rivana. Formazione di coach Betta che riesce invece a far meglio degli avversari, guadagnando ulteriore terreno, a metà partita il punteggio è di 28-48, Molo firma due triple di pregio, una delle quali apre il parziale. Il rientro in campo è devastante per la difesa di coach Santangelo, i suoi non riescono ad andare a segno come vorrebbero, rivani invece che subito a segno con Riccardo Frattarelli e tripla di Samb. Chiude il parziale un missile di Margoni, 42-79 al suono della penultima sirena. Ultima frazione di gioco con leggero calo in attacco per i bolzanini, ben consci di non riuscire di certo a raddrizzare la partita e ospiti che si preoccupano solo di arrivare alla terza cifra, che arriva grazie al canestro finale dell’under Luca Bellotti che firma il definitivo 52-101. Nelle fila bolzanine, Kasseroler a quota 13 punti, seguito da Lukanovic con 11 e Fantini a quota 10. Nella Virtus, che anche oggi si dimostra come collettivo particolarmente unito e capace di far ruotare tutti, Samb e Molo entrambe a quota 15, Riccardo Frattarelli con 13, i due play Margoni e Stevan a pari punti per non far torno a nessuno, 12 a testa, chiede Martinatti con 11. Oltre alla netta vittoria, arriva anche la pressoché certezza di approdare ai playoff, la Virtus infatti vanta il doppio scontro diretto nei confronti della non in classifica e comunque otto punti a quattro partite dal termine dall’ottava.