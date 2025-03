XXL annichilita dalla Virtus Altogarda

Nel posticipo domenicale della settima di ritorno, la Virtus Altogarda, particolarmente pericolosa ed efficace, piega, anzi per meglio dire, annichilisce la quarta forza del campionato, l’XXL Pescantina, impartendogli una lezione non da poco, grazie anche ad un gioco collettivo che può fare la differenza.

Rivani in campo con Samb, Martinatti, Spinelli, Margoni e Lever. Ospiti subito a razzo, due triple e un canestro in un minuto esatto, coach Betta chiama il timeout sullo 0-8, inizio da incubo. Martinatti apre le marcature rivane, poi nuovo canestro dei veneti. Spinelli e Margoni ci sono, riducono il gap, 8-10. Martinatti dalla lunetta risponde al nuovo canestro dei veronesi, che però tornano in auge con una tripla. La premiata ditta Martinatti-Lever, trova 4 punti, costringendo gli ospiti al loro primo timeout sul 14-15. Margoni dalla lunetta trova pareggio e sorpasso e più tardi aggancia gli ospiti nel loro controsorpasso, 17 pari. Subentra capitan Bailoni, subisce fallo, non perdona dalla lunetta, due su due, poi Margoni infila un nuovo canestro, come più tardi due liberi, 23-17 con il quale si chiude il primo parziale di gioco, molto bene il punteggio, nonostante la pessima presenza che aveva scioccato la difesa rivana, Margoni particolarmente efficace, 9 punti nel parziale, presto in doppia cifra.

Q2 che si apre con l’imperiosa sortita di Bailoni, due canestri in successione in 30 secondi per il +10 momentaneo. Tripla degli ospiti per rimanere in scia. Samb e Frattarelli Riccardo, che sinora non era stato utilizzato, firmano il 31-20 e ospiti costretti al timeout. Tripla di Samb, poi canestro degli ospiti per il 34-22. C’è spazio anche per il fratello, Alessandro Frattarelli, pregevole canestro che da il là anche all’azione di Samb, 38-22. Ancora lui con due liberi, poi canestro dei veronesi. Potrich con canestro e poi un libero, al quale segue la bomba di Molo, 46-29, il missile del giocatore cremonese costringe gli ospiti ad un momento di riflessione, con il quale si va alla pausa lunga. Ottimo parziale, con altri 11 punti guadagnati per i rivani.

Ripresa che si apre con una canestro avversario, ma Potrich piazza un missile, poi ottiene anche due liberi, uno va a segno e poi tripla di Lever, ospiti in evidente difficoltà, 53-31. Samb risponde al canestro avversario e poi c’è nuovamente Potrich. Qualche punto rintuzzato dall’XXL Pescantina, ma poi arriva la tripla di Potrich e il canestro di Spinelli, 62-39. Riprovano i veronesi a rientrare in partita e per un pò ci riescono, ma due liberi di Bailoni spezzano il momento positivo avversario. Sempre lui firma il 66-47. C’è posto anche per Madella e il Q3 si chiude con il punteggio di 68-48, altri 3 punti aggiunti al bottino che sta crescendo.

Al canestro iniziale degli ospiti risponde ancora Madella, poi missile di Molo in risposta ad un nuovo canestro avversario, appare chiaro che non si passa a Riva stasera, 73-52. Un libero di Frattarelli Riccardo porta a +30 i suoi, poi tripla di Bailoni, 77-54. Ancora Riccardo Frattarelli con due liberi. Devastante per la psiche veneta il missile di Molo, firma l’82-56. Partita che si avvia alla scontata chiusura, tre triple per mandare speditamente a casa gli avversari, Samb, Molo-tov e Margoni, chiudono la splendida serata sul definitivo sul 92-58.

Serata perfetta, la Virtus ha annichilito Pescantina, che in caso di parità a fine campionato, dovrebbe lasciare il passo ai rivani, in ampio vantaggio nello scontro diretto. Poker di testa scongiurato, salvo davvero casi al limite dalla fantascienza, ma ai quali non crede pressoché nessuno. Gran lavoro del collettivo rivano di coach Betta, Samb con 16 punti, Bailoni e Margoni a quota 13, Potrich e Molo con 12. Il trio di testa ringrazia la Virtus, una contendente in meno. Se Rovereto è la squadra che potrebbe fare il salto di qualità, la Virtus Altogarda, per calendario ma sopratutto forza del collettivo, è la squadra da evitare in fase playoff.