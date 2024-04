I Night Owls riaprono la serie, facendo pesare il fattore campo e imponendosi per 59-46 contro l'Arcobaleno Basket, pareggiando i conti e rinviando l'esito del turno a gara 3.

Partono avanti i padroni di casa, che grazie alle scelte di coach Fagherazzi chiudono il primo parziale sul 14-12. Se l'inizio è stato buono, il proseguimento di partita è ancora meglio, infatti nel Q2 i "gufi" si portano sul 31-24 a metà partita. La pausa lunga non porta nuove idee offensive per la formazione guidata da coach Pizzinini, che continua ad allontanarsi dai rivali, giungendo al suono della penultima sirena sul 43-31. Ultima frazione di gioco tenuta sotto controllo da parte dei padroni di casa, che vincono il match e riaprono la serie. Nei Night Owls, bene Martelli e Favretto entrambe a quota 13, seguiti da Pimenoff Verdolin con 12 e Tinti a quota 10. Ospiti che vedono solo Giordani in doppia cifra, 13 punti a referto.

Gara 3, lunedì 22 aprile alle ore 21.30