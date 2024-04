Gardolo a passeggio anche a Bolzano

E' il Gardolo di coach De Palo la prima finalista dei playoff di Divisione Regionale 3, che anche in gara 2 batte senza problemi l'Europa Basket, con il punteggio di 51-70, qualificandosi così alla finale.

Partenza al fulmicotone che sorprende gli ospiti quella da parte della formazione di coach Pavani, i bolzanini infatti si portano sul 18-11 al termina dei primi 10’ di gioco. De Palo, accusato il colpo, sprona i suoi e inizia a cambiare strategia di gioco, il Gardolo infatti inizia ad essere pericoloso in attacco e i “vichinghi” soffrono l’iniziativa degli uomini in giallo, 31-35 a metà partita. Anche dopo la pausa lunga la controffensiva degli ospiti, tutta volta a chiudere la pratica della semifinale, prosegue senza sosta e il Gardolo al suono della penultima sirena si trova avanti per 39-52. Tutto in mano degli ospiti anche l’ultimo quarto, che certifica il passaggio meritato alla finale del Gardolo. Dellai uomo indiscusso del match, 26 punti a referto. In gran forma anche Perissinotto, a quota 16, bene Bevilacqua con 11. Padroni di casa con Bin e Perchinelli, entrambe a quota 12. Gardolo dominatrice indiscussa della regular season, alla quarta vittoria contro i bolzanini, vola in finale in attesa di conoscere l’avversaria, che uscirà dal confronto fra l’Arcobaleno e i Night Owls.