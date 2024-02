La capolista Gardolo sorpresa dall'Arcobaleno

La quinta giornata del girone di ritorno, riserva una sorpresa che in qualche maniera può ridare speranza alle inseguitrici, ovvero la prima sconfitta stagionale della capolista Gardolo, per mano della diretta inseguitrice Arcobaleno.

La giornata si apre con una sorpresa che può dare un senso diverso al campionato, infatti l'Arcobaleno Trento, sconfigge fra le mura amiche la capolista Gardolo, che perde l'imbattibilità che durava da inizio stagione, uscendo sconfitta per 73-59 per mano della formazione di coach Pizzinini. I padroni di casa partono bene, per nulla intimoriti, avanti di 20-13 al termine del primo parziale. Il trend positivo dell'Arcobaleno Basket prosegue anche nel Q2, Gardolo soffre più del previsto e a metà partita la situazione è di 42-23. Dopo la pausa lunga ci si attende la reazione della capolista guidata da coach De Palo, i "gialli" si fanno più pericolosi in attacco, ma la verve offensiva dei padroni di casa non cede, 59-41, un solo punto eroso in dieci minuti di gioco, troppo poco per ribaltare la situazione. L'ultima frazione va meglio per gli ospiti, ma il gran vantaggio accumulato nei primi due parziali, permette di giocare senza patemi d'animo e l'Arcobaleno si può permettere il lusso di infliggere il primo dispiacere stagionale alla capolista, rilanciando anche le proprie ambizioni in vista dei playoff. Nelle fila dei padroni di casa, Latilla in serata di grazia, 26 punti a referto e partita da incorniciare. Nel Gardolo, qualche soddisfazione personale per Dellai a quota 15, Lucchini e Spagnolo entrambe a quota 12.

Del passo falso della capolista, ne traggono vantaggio anche i Night Owls di Trento, che vanno a vincere sul campo del Primiero, con il punteggio di 45-63, consolidando la seconda posizione in classifica in coabitazione con l'Arcobaleno. Avanti da subito la formazione guidata da coach Fagherazzi, 15-21 al termine del primo parziale. Il trend di crescita degli ospiti lo si assapora meglio durante il Q2, a metà partita i "gufi" sono sul 24-38. Il rientro in campo è leggermente favorevole ai padroni di casa, ma giocato punto a punto, il che non permette un serio recupero del gap, 37-50 al suono della penultima sirena. Ultima frazione di gioco ancora favorevole agli ospiti, che vanno a chiudere portando a casa due punti preziosissimi. Padroni di casa in doppia cifra solo con Pradel, a quota 18. Fra gli ospiti, bene Coltro con 19 punti a referto e Martelli con 17.

L'Europa Bolzano consolida il proprio quarto posto, a farne le spese l'ultima in classifica, il Villazzano, che perde in casa con il punteggio di 65-74, dopo un match che poteva avere esisti ben diversi. Prima frazione di gioco equilibrata, 17-17 dopo 10 minuti di gioco. Q2 con ritmi elevati per la categoria, i padroni di casa sono ben intenzionati e per nulla intimoriti dalla differenza in classifica, i "vichingi" di Pavani sudano parecchio e chiudono a metà partita sul 41-43. Rientro in campo dove le due formazioni paiono più stanche, ritmo meno veloce, ma i padroni di casa guidati da coach Odorizzi non mollano, paiono ben più forti della classifica che li vede ultimi e al suono della penultima sirena il punteggio si cristallizza sul 52-57. Ultima frazione dove i bolzanini devo guardarsi bene dal possibile rientro degli avversari e non possono permettersi passi falsi. Amministrano l'esiguo vantaggio e guadagnano ancora qualcosa fino al definitivo 65-74. Fra le fila del Villazzano, bene Martini con 19 punti, seguito da Molignoni con 14 e Bertotti con 12. Bolzanini in doppia cifra con Perchinelli a quota 13, i fratelli Bin entrambe a quota 12 e Ginestous con 10 punti a referto. Bolzanini al quarto posto in piena corsa playoff, ma con scarse possibilità di aggancio il terzo posto.

Sempre in zona playoff, la spuntano i Blue Bear B contro il Val di Cavedine, vincendo per 59-57, dopo aver sofferto per oltre metà della partita. Inizio difficile per i padroni di casa guidati da coach Sorbello, gli ospiti terminano avanti il primo parziale di 17-19. La seconda frazione di gioco non è dissimile, ospiti che vanno alla pausa lunga sul 33-36. Con il rientro in campo, riscatto degli "orsi blu", che riprendono in mano il gioco, giocando un parziale impeccabile, raggiungono gli avversari e li superano. Suono della terza sirena sul punteggio di 54-45. Ultimo parziale vinto dagli ospiti, ma il largo vantaggio acquisito permette ai padroni di casa di blindare la vittoria, seppur sul filo di lana. Scartezzini con 13 e Maino con 12, i due migliori nella formazione dei Blue Bear. Nel Val di Cavedine, bene Forti con 13 punti e Angeli a quota 10. Blue Bear al quinto posto in classifica e in corsa per i playoff, con vista sul quarto posto.

Nella parte bassa della classifica, bel successo esterno del Val di Fiemme, che va a vincere sul campo del Paganella-Lavis con il punteggio di 56-62, complicando la situazione della formazione guidata da coach Rudella. Partono forti gli ospiti, infatti la formazione di Melini si porta avanti e al termine della prima frazione, sono sul punteggio di 14-19. Il secondo parziale, giocato punto a punto, è nel segno dell'equilibrio, 28-33 a metà partita. Con la ripresa gli ospiti ritornano a macinare parquet avversario e a guadagnare terreno prezioso, arrivando alla sirena dei 30' con il punteggio di 40-49. Ultima frazione dove i padroni di casa provano a ridurre il gap, riuscendoci soltanto parzialmente e arrivando al definitivo 56-62, che premia la volontà di vittoria degli ospiti del val di Fiemme. "Squali" in doppia cifra con Michelon a quota 14, Valtellina 11, Rossi e Segheir entrambe a 10. Nel Val di Fiemme, bene Artoni con 18 punti, Endrighi a quota 17, Pisacane 14 e Cianchetta con 13.

La classifica