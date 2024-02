Gardolo che passeggia e Arcobaleno che rischia

Quarta giornata del girone di ritorno, con conferme in casa Gardolo, ma soprattutto il pericolo scampato da parte dell'Arcobaleno Basket, che fatica più del dovuto in casa contro un sorprendente Paganella-Lavis.

La capolista Gardolo, passeggia senza problemi sul campo dell'ultima in classifica, imponendosi con il punteggio di 40-73, in una partita senza molti tentennamenti contro il Villazzano. Partenza a razzo per gli uomini di De Palo, subito avanti di 8-19 al termine della prima frazione di gioco. Equilibri che si ripetono anche nel Q2, la capolista è troppo forte per la "cenerentola" del campionato e a metà partita il punteggio è di 17-37. Dopo la pausa lunga, complice anche il pesante gap, la squadra di casa di coach Odorizzi riesce a giocarsela alla pari, 30-50 allo scadere dei 30' di gioco. Ultima frazione con gli ospiti che non vogliono lasciar nulla agli avversari e mostrare soprattutto di meritarsi la testa della classifica, quindi il match si chiude con un +33 a favore dei "gialli". Padroni di casa in doppia cifra con Bertotti, 12 punti. Gardolo che vede in Perissinotto e Dellai i più attivi in attacco, 14 punti a testa.

L'inseguitrice Arcobaleno Basket, soffre più del dovuto nel vincere contro il Paganella Lavis, 67-64 dopo un match combattuto dall'inizio alla fine. Partenza in salita per i padroni di casa, sotto per 14-15 dopo la prima frazione di gioco. In Q2 vede la fuga in avanti più decisa da parte degli uomini di coach Rudella, che a metà partita si portano sul 25-31. Con il rientro dalla pausa lunga, i padroni di casa provano a ribaltare la situazione, ma trovano un muro davanti, recuperano soltanto un punto in dieci minuti, 45-50. Decisiva la tenuta mentale e fisica negli ultimi minuti di gioco, dove gli ospiti paiono aver finito il carburante e i giocatori guidati da coach Pizzinini, trovano le soluzioni per agguantare gli avversari e operare il sorpasso. Passerini in gran spolvero, uomo del match, 25 punti per lui, seguito dal compagno Valla a quota 13. Nelle fila degli "squali", ottima prestazione per Valtellina a quota 20 e di Michelon con 10. Onore delle armi al Paganella, ha giocato bene impegnando la seconda forza del campionato, una vittoria avrebbe riaperto alcune possibilità di classifica.

Regge la corsa dell'Europa Bolzano, che in casa sconfigge il Primiero con il punteggio di 52-46, ribaltando la situazione dell'andata. Partita non facile per gli uomini di coach Pavani, sotto nella prima frazione, dove gli ospiti si portano sul 15-16. Buona la reazione nel Q2, operando il sorpasso e portandosi a quota 26-22 di metà partita. Quando le cose paiono mettersi bene, arriva la pronta reazione avversaria, il Primiero non vuole lasciare spazio ai "vichinghi" e riesce nel controsorpasso, 34-37. Decisiva l'ultima frazione di gioco, gli uomini in "verde" lanciano il cuore oltre l'ostacolo e si portano a casa la posta in palio. Bene Perchinelli con 11, Bin e Fabjanovic entrambe a quota 10 fra i bolzanini. Solito immenso Dal Cortivo nel Primiero, quota 26 per lui.

Nel derby di Trento, i Night Owls rendono "pan per focaccia" quanto subito all'andata ai Blue Bear B, sconfiggendoli per 47-40, mantenendo così anche il secondo posto in coabitazione con l'Arcobaleno. Ospiti che partono bene, infatti sono avanti di 11-15 al termine della prima frazione. Coach Fagherazzi corre ai ripari, i suoi riescono ad entrare in partita e a metà del match, il punteggio è di 21-23. Con il rientro in campo per la terza frazione di gioco, possiamo assistere ad un nuovo impeto da parte dei padroni di casa, che con Martelli mettono in crisi la difesa degli ospiti, che raggiungono e superano gli avversari, 36-33 al suono della penultima sirena. Decisiva l'ultima frazione, dove la verve offensiva dei "gufi" prosegue e agli "orsi blu" non tocca fare altro che assistere alla loro vittoria. Padroni di casa in doppia cifra con Martelli a quota 15, Coltro e Tinti a 10. Nei Blue Bear soltanto Maino passa la doppia cifra, 16 a referto per lui.

Valle di Cavedine contro Val di Fiemme, posticipata a domenica 25 febbraio.

La classifica