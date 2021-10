Partenza a razzo per il Gardolo

Nella prima giornata del campionato di serie D, dopo una lunghissima sospensione dovuta alla pandemia di Covid-19, il Gardolo di coach Guastamacchia parte alla grande, stritolando il Paganella Lavis.

Partenza nel migliore dei modi per il Gardolo, che vista l'assenza del rivale storico Cus Trento, si candida ad essere la squadra da battere. Primo parziale in archivio con il risultato di 9 a 24. Il Paganella Lavis, guidato dell'ex di turno, coach Perissinotto, mette fuori la testa nel secondo parziale, rintuzzando tre lunghezze e che poi si dimostrerà l'unico quarto dove gli "squali" impongono il ritmo. Alla pausa lunga sul parziale di 27 a 39, il terzo parziale vede il ritorno del Gardolo, con una prova di forza, suono della penultima sirena a quota 37 a 59, con partita ormai compromessa per i padroni di casa. Ultimo parziale tutto di stampo "giallo", con il Gardolo che impone un ritmo serrato, lasciando due sole marcature ai padroni di casa, e match che finisce sul netto 39 a 79, che sta a dimostrare la forza della formazione guidata da coach Guastamacchia. Fra i padroni di casa, nessuno in doppia cifra, Tonina a quota 9. Nel Gardolo, Claus a segno con 18 punti, i veterani Valer con 16 e Gambino con 14.

Buona anche la partenza della neo promossa Night Owls di Trento, guidata da coach Caldara, che vince per 54 a 43 sulla nuova realtà nata dalla fusione delle due società di Pergine, ovvero il Valsugana Basket. Buono il primo parziale per i padroni di casa, 18 a 9. Valsugana che prova a ridurre il gap nel secondo parziale, metà match con tabellone che indica 28 a 20. Partita che diventa da qui in poi molto equilibrata e che senza il primo parziale nettamente a favore dei "gufi", sarebbe stata punto a punto, 36 a 27 alla penultima sirena. Fra i padroni di casa brilla Nadalini, 13 punti per lui e che anche in serie D si mostra come il giocatore più pericoloso fra i "gufi". Partenza non delle migliori per la squadra guidata da coach Esposito, questa era certamente una partita alla portata dei valsuganotti.

Chiude la giornata la vittoria dello Junior Basket Rovereto, vincente sul campo dell'Europa Bolzano, per 63 a 84. Buona la prova della formazione di coach Fumagalli, mentre i bolzanini guidati da coach Molinari, paiono al momento lontani dai lustri di qualche stagione, quando militavano i serie C.

Il derby GS 2018 Riva, contro la Virtus Altogarda, rinviato per motivi di inabilità della struttura dei padroni di casa.