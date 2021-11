Gardolo e Rovereto in testa

La terza di campionato non riserva grandi sorprese in testa, ma la riconferma di quello che si è visto nelle due prime giornate di questa stagione. La sorpresa della giornata è la caduta della Virtus Alto Garda.

La capolista Gardolo, saldamente guidata da coach Guastamacchia, vince per 51 a 75 sul campo della neopromossa Night Owls Trento. Il primo quarto mostra subito i valori in campo, 6 a 20 dopo il primo parziale. Dopo lo shock iniziale, i padroni di casa, al comando di coach Caldara, rintuzzano il gap, 24 a 36. Con il rientro in campo dalla pausa lunga, i padroni di casa tentano di ridurre ulteriormente le distanze, 39 a 46, riaprendo in qualche maniera il match. Ultima frazione di gioco, con i “gialli“ che mettono il turbo e impongono nuovamente il ritmo, come nel primo parziale e la partita finisce con l'inequivocabile 51 a 75. Nelle fila del Gardolo, Della Pietra il migliore, 20 punti per lui, seguito da Dieng con 18, Claus con 15 e Gambino con 12. Solo Scauso in doppia cifra fra i "gufi", 12 punti a referto. Gardolo al momento imbattuta e candidata a far bene nella stagione in corso.

Junior Basket Rovereto che vince in trasferta sul campo del GS Riva, con il punteggio di 72 a 74, soffrendo già del dovuto, ma mantenendosi comunque in testa alla classifica, in compagnia del Gardolo. Partenza ottima per i padroni di casa, 21 a 15 nel primo parziale. Anche il Q2 è in mano agli uomini di coach Ferrari, i suoi vanno negli spogliatoi sul punteggio di 40 a 32. Con i rientro in campo, la musica cambia, i roveretani, guidati da uno strepitoso Vinante (30 punti a referto a fine match), accorciano di 5 punti per ogni tempo, 56 a 53 alla terza sirena, per poi chiudere sul 72 a 74 una partita molto equilibrata, che se fosse stata vinta dai rivani, nessuno avrebbe avuto da ridire. Oltre a Vinante, fra gli ospiti in doppia cifra anche Pizzini con 18 punti e Zamboni con 11. Padroni di casa in luce con Lusente a quota 19, seguito da Maci con 14, Schwachtje con 13 e Danti con 10. Di certo il match più interessante della terza giornata.

La sorpresa della giornata arriva da Pergine, con la caduta della Virtus Alto Garda, sul parquet del Valsugana Basket, con il punteggio di 54 a 52. 8 pari il primo quarto, lento e con le due formazioni abbastanza guardinghe. La Virtus di coach Raffaelli, mette avanti il naso nel secondo parziale, 18 a 23 alla pausa lunga. Il ritorno in campo vede i tentativi dei padroni di casa di rintuzzare lo svantaggio, ma i rivani coprono bene in difesa, 32 a 36. Decisivo l'ultimo quarto, con gli uomini di Esposito che vanno a pareggiare dopo i 40 minuti regolamentari di gioco, 48 pari. Al cardiopalmo l'overtime, vinto dai padroni di casa per 6 a 4, seconda vittoria consecutiva per la nuova formazione di Pergine nata dalla fusione delle due realtà locali. Carlin e Zanlucchi entrambe a quota 13 fra i padroni di casa, seguiti da Martinatti con 10. Nella Virtus, in luce l'ormai veterano della seria D Bailoni, a quota 16, seguito da Samb con 12 e Barbera con 11. Virtus che perde terreno prezioso dalle due formazioni di vertice.

Passo falso casalingo per il Paganella Lavis, che fra le mura amiche perde una preziosa occasione per fare punti. I bolzanini dell'Europa Bolzano, passano con il punteggio di 59 a 65. 13 a 16 il primo parziale, ma già nel secondo gli uomini di Perissinotto si fanno pericolosi, 28 a 27 a metà partita. Il rientro in campo vede ancora gli “squali“ farsi pericolosi, il parziale non ha scusanti e al suono della penultima sirena il tabellone indica il punteggio di 48 a 38. A questo punto pare che la partita sia tutta in mano ai padroni di casa, ma la formazione di coach Molinari mette il turbo, agguantando e superando gli avversari, in un parziale perfetto, che regala due punti preziosissimi alla formazione altoatesina. Padroni di casa a punti con Perissinotto a quota 13, seguito da Troier e Kulyas entrambe a 10. Bolzanini, bene Lucchini con 18, Prescianotto con 13, Boldrini con 12 e Irali con 11. Primi due punti per i bolzanini in questa stagione, Paganella fermo ancora a quota zero, pur avendo giocato delle partite intense, perse di poco.