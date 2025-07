Quinn Ellis lascia Trento, Paolo Galbiati verso la Nba

Nel giorno in cui la Dolomiti Energia Trentino comunica che Quinn Ellis ha esercitato l’opzione d’uscita dal contratto, accettando la proposta di una squadra che parteciperà alla prossima EuroLeague, l’ex coach bianconero Paolo Galbiati approda in Nba.

Ellis a Trento ha compiuto un percorso di crescita straordinario: dopo una prima annata in prestito in Serie A2 con Monferrato, ha giocato le due successive con la Dolomiti Energia Trentino, diventando uno dei protagonisti della squadra. Arrivato a Trento da giovanissimo, Quinn è cresciuto esponenzialmente, passando dall’esordio in Serie A al titolo di MVP della Final Eight di Coppa Italia, fino al premio di miglior Under 22 della LBA e alla partecipazione alla Summer League NBA. I tifosi bianconeri ricorderanno a lungo i suoi buzzer beater contro Lietkabelis, Aris Thessaloniki e Vanoli Cremona, così come le sue prestazioni da protagonista, in cui ha sfiorato più volte la tripla doppia e firmato in due occasioni il record societario di 14 assist in una singola partita.

In quanto a Galbiati, il coach italiano sarà alla Summer League con i Cleveland Cavaliers nel ruolo di assistente allenatore, la stessa società che ha scelto con la #58 al Draft NBA 2025 Saliou Niang. Il nome di Galbiati rimane valido anche per la panchina del Baskonia, dove Pablo Laso non proseguirà. In Spagna sono certi che firmerà un biennale.