Anche l’Alto Adige Sudtirol raggiunge le semifinali

L’Alto Adige Sudtirol, non ha bisogno della “bella” per passare alle semifinali, infatti anche in gara 2, seppur faticando, regola la Virtus Altogarda B, vincendo sul suo campo e terminando la bella e fresca avventura del “leoni della Busa”.

In equilibrio ma con leggera prevalenza a favore degli ospiti il primo parziale, 8-11 dopo il primo quarto. Equilibri simili nel Q2, la squadra comandata in campo da capitan Barbolini si porta sul 18-23 a metà partita. Dopo la pausa lunga i padroni di casa iniziano a cambiare marcia, la tripla di Tommasini si fa notare, mettono a segno gli stessi punti segnati nei venti minuti precedenti, bolzanini che vanno in difficoltà e vedono il rientro degli avversari, 36-37 al suono della penultima sirena. Decisivo l’ultimo quarto, dove gli ospiti partono con le triple di Cestaro e Pizzo, per poi vedere a segno anche quella di Antonelli e il bis di Cestaro. Padroni di casa guidati da coach Ziggiotto che provano a rimanere in scia, ma la maggior freschezza dei bolzanini fa la differenza, con il match che si chiude sul definitivo 46-51. Fra i padroni di casa rivani, Tommasini a quota 12, nelle fila bolzanine il migliore è Cestaro, per lui 18 punti. Si chiude la bella avventura dell’esordiente formazione rivana, partita titubante ma che ha trovato subito un suo equilibrio e una sua bella storia. Prosegue il sogno bolzanino, che con due sole partite la squadra di Barbolini accede alle semifinali, obiettivo chiaro è quello di vincere il campionato, bissando il successo della regular season.