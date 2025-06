Il film del campionato 2024/25

A campionato terminato, pare doveroso fare il punto sulla stagione 2024/25 della Divisione Regionale 3, che come ultimo atto ha visto il trionfo dell’Alto Adige- Sudtirol, seconda squadra della storica società bolzanina dell’Europa, che ha piazzato entrambe le sue due formazioni in finale, lasciando a becco asciutto la numerosa compagine delle formazioni trentine, in primis i Macaco’s Arcobaleno e i Not In My House che si sono dovuti accontentare della finalina di consolazione.

Stagione che parte con ben dodici formazioni iscritte, due in più rispetto alla stagione precedente, quando a giocarsi il titolo erano soltanto dieci compagini. Oltre alla promossa in DR2 Gardolo, mancano le seconde formazioni del Villazzano e del Paganella Lavis, entrambe impegnate solo con la prima squadra in DR2. Ad aggiungersi alla competizione però ci sono i Not In My House, scesi dalla DR2 per far posto alla “sorella maggiore” retrocessa dalla DR1, il Maia Merano, la Virtus Altogarda B, l’Alto Adige-Sudtirol e la novità assoluta degli Acies Vigolana, squadra nata sui campi dei tornei estivi del 3x3 e che ha deciso di fare il salto di qualità.

Girone d'andata

La partenza del campionato, evidenzia già dalla prima giornata la forza delle due formazioni bolzanine, se non sorprende più di tanto l’Europa Bolzano di coach Pavani che batte alla prima occasione i Not in My House di coach Caldara, sorprende la netta vittoria esterna dell’esordiente ed autogestita Alto Adige-Sudtirol, che piega la resistenza dei Blue Bear B sul loro campo. La vera sorpresa giunge nella seconda giornata, quando i Macaco’s Arcobaleno, dati da molti come favoriti finali, perdono agli overtime per mano dei Blue Bear, per poi cadere anche nella terza giornata per mano dell’Alto Adige-Sudtirol di capitan Barbolini. Nella quinta giornata del girone d’andata arriva il primo vero sussulto per i Macaco’s Arcobaleno di coach Pizzinini, che vincendo sul campo dell’Europa Bolzano, mostrano la volontà di effettuare la rimonta per andare a caccia della capolista. Ma la vera sorpresa è il Valle di Cavedine di coach Odorizzi, che è giunto sin qui imbattuto, facendo compagnia alla capolista Alto Adige. Imbattibilità della formazione di Vezzano che dura sino alla settima giornata, quando i Blue Bear conquistano i legni della Valle dei Laghi e gli “orsi blu” conquistano la terza piazza. Nel frattempo nella parte bassa della classifica, con affaccio sulla zona playoff, si presentano due formazioni esordienti in questa stagione, Virtus Altogarda B e Acies Vigolana, capaci di dare già un senso alla propria stagione. Nella decima giornata, il Valle di Cavedine fa sul serio, sconfigge l’Europa Bolzano sul suo campo e va a far compagnia ai Macaco’s Arcobaleno. Il girone d’andata si chiude con l’Alto Adige imbattuta, inseguita a quattro lunghezze dai Blue Bear B, terza piazza per il sorprendete Valle di Cavedine e i Macaco’s Arcobaleno, questi ultimi in piena rimonta e che paiono aver dimenticato la prima parte del campionato non all’altezza delle aspettative iniziali.

Girone di ritorno

Nel girone di ritorno arriva lo scossone che molti si aspettavano e che speravano, la prima sconfitta stagionale dell’Alto Adige-Sudtirol, sconfitta in casa per mano dei Macaco’S Arcobaleno di Pizzinini, stagione che in qualche modo si riapre e gli uomini in maglia rosa-nero mimetica si prendono il secondo posto, anche se in coabitazione del sorprendete Valle di Cavedine. Lo scivolone della capolista è solo temporaneo, si riprende con gli interessi già nella quarta giornata quando regola i conti interni contro la “sorella maggiore” Europa Bolzano, dominando nel derby della città capoluogo altoatesino. Prosegue inarrestabile anche la corsa dei Macaco’s Arcobaleno, che nella quinta di ritorno battono l’Europa Bolzano, pare chiaro che la squadra di coach Pizzinini sarà la seconda forza del campionato e che gli altri dovranno accontentassi delle posizioni di rincalzo. Nelle ultime posizioni valevoli per i playoff, la lotta è a tre, Virtus Altogarda B, Val di Fiemme e Acies Vigolana, con gli ultimi che compiono il colpaccio che sorprende tutti, la vittoria nella sesta di ritorno in quel di Vezzano ai danni del Valle di Cavedine, terza forza del campionato sino a quel momento. I giochi per le prime quattro posizioni sono ormai fatti, più o meno anche la quinta e sesta, l’attenzione cade tutta sulla conquista degli ultimi due posti per i playoff, ma con gli “alpaca” degli Acies Vigolana ormai quasi certi del passaggio di turno. La lotta è tutta fra la Virtus Altogarda B e il Val di Fiemme di coach Melini. La nona di ritorno è pressoché decisiva per gli “alpaca”, vincendo a Predazzo si conquistano un posto al sole, la Virtus Altogarda batte il Maia Merano ed è ad un passo dalla seconda fase. Nella decima di ritorno succede l’imprevedibile, nello scontro diretto fra il Val di Fiemme e la Virtus Altogarda di coach Ziggiotto, vincono i padroni di casa, ma con uno scontro tale che sovverte il largo vantaggio che avevano i rivani all’andata, i destini delle due squadre si giocheranno nell’ultima giornata. Nell’ultimo turno, nell’anticipo il Val di Fiemme batte un pò a sorpresa i Blue Bear B, costringendo la Virtus a doversi giocare il tutto per tutto, ma per sua fortuna lo dovrà fare in casa e contro i Night Owls B, ormai fuori da qualsiasi strategia playoff. Prevale la formazione di Ziggiotto che conquista all’ultimo la sola piazza libera per i playoff.

La classifica della regular reason

Quarti di finale

Nei playoff, la vincitrice della regular season Alto Adige-Sudtirol, vince in due gare, ma fatica più del dovuto contro la lanciatissima Virtus Altogarda, punteggi al di sotto di quanto ci si poteva aspettare alla vigilia. Netta la vittoria nei quarti di finale per i Macaco’s Arcobaleno ai danni degli Acies Vigolana, due partite senza appello. Più dura la disputa fra Europa Bolzano e il Valle di Cavedine. Se a Bolzano è netto il favore per la formazione di coach Pavani, a Vezzano la spunta la squadra di Odorizzi. Solo in gara 3 i bolzanini piazzano la zampata vincente. Simile il destino anche dell’altro quarto, il derby di Trento fra Blue Bear B e Not in My House, è vinto dai secondi, ma costretti a giungere in gara 3 e con uno scarto di soli 5 punti, grazie anche al fattore campo i “gufi” di Caldara volano in semifinale.

Semifinali

Se nei quarti la favorita Alto Adige-Sudtirol aveva stentato, non lo fa in semifinale, dove travolge in due partite i Not In My House, arrivati in semifinale logorati dal triplo confronto con i Blue Bear. Nell’altra semifinale, arriva la sorpresa stagionale, l’Europa Bolzano di Pavani sorprende i Macaco’s Arcobaleno in gara 1 a Povo. Gara 2 a Bolzano è una vera battaglia, che costerà cinque giornate di squalifica a coach Pavani, ma i bolzanini per una sola lunghezza si aggiudicano gara 2 e volano a sfidare i “fratelli” dell’Alto Adige nella partita che regala lo scudetto di categoria.

Il tabellone playoff

Finale

La finale va come da copione, con la formazione di coach Barbolini che domina ma senza strafare nel derby cittadino contro l’Europa Bolzano, che difende come può ma non riesce ad arginare la maggiore spinta offensiva della vincitrice della regular season, che con un 55-42 si aggiudica in gara secca il campionato e il diritto a salire in DR2, dove fra l’altro incontrerà la “sorella maggiore” retrocessa dalla DR1 dopo una stagione decisamente da dimenticare. Alto Adige-Sudtirol che vince al suo esordio il campionato di DR3, lasciando l’amaro in bocca alle varie formazioni trentine, che speravano di conquistare la prima piazza e il diritto di salire in DR2 per la stagione 2025/26.