E’ la Virtus B a staccare l’ultimo biglietto playoff

Posticipi dell’ultima di ritorno, dove fra tutte spiccava l’ultimissima partita della stagione regolare, con la Virtus Altogarda B, che si conquista sul campo l’ultimo biglietto disponibile per salite sul treno chiamato playoff.

Nessun passo falso per la capolista Alto Adige- Sudtirol, che sul parquet di casa non si fa intimorire dalla voglia di riscatto degli Acies Vigolana, battendoli per 78-45, dimostrando così di esser più che pronta per gli imminenti playoff. Primo quarto nel segno dell'equilibrio, termina infatti con il punteggio di 16-15. Dopo la prima fase di studio, la squadra capitanata da Barbolini, spinge sull'acceleratore, crea gap nel Q2, tanto che alla pausa lunga il punteggio è di 37-25, differenze che ora si fanno sentire. Con il rientro in campo, i valori si fanno ancor più netti, ospiti alla mercè dell'attacco bolzanino, capace di portarsi sul 66-34 al suono della penultima sirena. Equilibrato, pertanto inutile a questo punto, almeno per gli ospiti, l'ultimo quarto, che vede il ritmo di gioco abbassarsi naturalmente. Fra i padroni di casa, in doppia cifra Cestaro a quota 19, Pizzo con 17 e Ferretti a 12. Fra gli "alpaca", nessun giocatore in doppia cifra, i più attivi Andreatta con 8 punti, seguito da Margoni con 7.

Il terminare della regular season di sicuro non aiuta la volontà di chiudere in bellezza per i Macaco's Arcobaleno, che sul campo dei Not In My House di coach Caldara, perdono con il punteggio di 43-40, vedendosi anche interrompere la più lunga serie positiva in questa serie, l'imbattibilità infatti durava da quindici turni, ovvero dal 21 novembre dello scorso anno, quando il Maia Merano giocò un brutto scherzo a coach Pizzinini. Macaco's che partono con l'importante assenza dei fratelli Tani e Passerini a mezzo servizio, causa allenamento non completo durante l'ultima settimana. Partono bene gli ospiti, i quali si portano subito sul 10-17 al termine del primo parziale. Nel Q2 i "gufi" di coach Caldara prendono le misure della difesa avversaria, alternano la zona 3-2 e questi soffrono di tale strategia, gap ridotto sensibilmente a metà partita, 25-27, la tripla di Lodi prima di andare negli spogliatoi avrà un peso importante per tutto il match. Con il rientro in campo, leggero predominio ospite, ma nulla che possa mettere in discussione l'esito finale del match, due triple in successione di Veronese permetto ai padroni di casa di non perdere contatto, 33-37 al suono della penultima sirena. Ultima frazione di gioco che vede soffrire l'attacco dei Macacos's di coach Pizzinini, autori di soli tre punti, quanto basta ai padroni di casa per mettere in saccoccia un successo di prestigio al termine della stagione, chiudendo con il definitivo 43-40, determinanti gli ultimi liberi messi a segno da Orempuller e il canestro finale di Greco, danno la tranquillità ai "gufi" che possono accedere ai playoff con una vittoria di prestigio, anche se all'ultima giornata, quando i giochi sono ormai fatti. Nei NIMH, nessun giocatore in doppia cifra, lavoro collettivo di squadra dove i due più prolifici sono Orempuller e Veronese, entrambe a quota 8 punti. In maglia mimetica nero-rosa, bene Passerini anche se non determinante, 13 punti per lui, a seguire Valla con 8.

Come nei migliori copioni, è l’ultima partita della regular season a dover assegnare l'esito finale e così è stato in questa magnifica stagione. Nell’ultimo posticipo, la Virtus Altogarda B, regola in casa i Night Owls Trento con il punteggio di 57-45, conquistando così l’uncio posto ancora libero e valido per gli imminenti playoff, superando in classifica la rivale Val di Fiemme, che per circa una settimana ha sognato e sperato nel colpo dei “gufi” a Riva del Garda. Ospiti guidati in campo da capitan Rufini che si portano avanti e chiudono il primo parziale sull’11-14, complice anche il canestro finale di Salizzoni. Nel Q2 la formazione di casa di coach Ziggiotto riesce a raggiungere gli avversari, la tripla di Tommasini è decisiva, 27-27 a metà partita. E’ con la ripresa che i padroni di casa si fanno più pericolosi, la posta in palio è troppo alta per la Virtus, perdere vorrebbe dire star fuori dalla seconda fase che conta. I quattro canestri consecutivi di Vicari e la tripla di Detoni segnano la partita, alla penultima sirena il punteggio è di 48-35. Ultimo quarto equilibrato, l’esito della partita non cambia e il tempo scorre inesorabile, andando a premiare la caparbietà e il progetto di questo gruppo di “vecchie glorie”, che si conquistano sul campo l’ultimo posto al sole, vincendo l’ultima fatica con il punteggio di 57-45 e coach Ziggiotto e tutto lo staff virtusino può trarre un sospiro di sollievo. Oltre alla festa complessiva, ottima prova per Detoni, uomo del match con 20 punti a referto. Lo segue il compagno di squadra Vicari con 12 e Tommasini con 11. Nelle fila dei Night Owls, soltanto Salizzoni in doppia cifra, 14 punti per lui, lo segue Vrh a quota 9.

